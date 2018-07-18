宝成铁路抢险:“蜘蛛人”系吊绳上悬崖撬危石(图)

原标题：航拍宝成铁路抢险现场：“蜘蛛人”身系吊绳上悬崖撬掉危石

封面新闻记者 李智 摄影 吴枫

7月18日早上，陕西省汉中市略阳县白雀寺镇，宝成铁路山体垮塌抢险现场，天公作美没有下雨，抢险仍在紧张进行中。

7月12日深夜，白雀寺镇南家山突发山体垮塌，宝成铁路一百余米线路被埋，致使宝成铁路中断至今，大批普速列车纷纷停运。

18日早上，在宝成铁路抢险现场，多台挖掘机正在作业，现场有大批身着黄色工服的抢险人员。

在山体上方，有专人拽着吊绳，负责“蜘蛛人”的安全。

在山体崩塌后，抢险人员采用爆破方式，处理掉了一部分危石，但塌方的坡面上，仍然存在大量被雨水冲刷后的松垮危石。

这些危石随时可能滑落，对于正在山下作业的大量人员、机械，十分危险，必须提前排除。

发现松垮危石后，工人用钢钎撬动石头，再用脚把石头往下蹬。

在山体垮塌后，现场形成了一面陡峭的悬崖，翠绿色的山体，出现了一道褐色的“疤痕”。

记者在现场看到，为了处理坡面上的危石，大批抢险人员，通过临时修建的之字形便道，爬到了悬崖最上方。

只见抢险人员戴着安全帽，身上系着长长的吊绳，从悬崖顶上，下到了坡面上，仿佛吊在悬崖上的蜘蛛侠。

通过航拍镜头可以看到，工人们先用手中的钢钎、铁铲，试探坡面上的石头是否稳定，如果比较松垮，就用钢钎，撬掉危石，再用脚，用力把危石给蹬下悬崖。

现场抢险人员身系吊绳，来到垮塌坡面上，处理松垮的危石。

18日上午，悬崖上有接近20名“蜘蛛人”正在作业，由于坡面崎岖不平，不时有岩石凸出，十分陡峭，工人们小心翼翼，踩稳脚下每一步。

记者看到，在悬崖顶上，也有专人在固定吊绳，坡面旁，也有工人在现场观测，在清理完一处危石后，再调节吊绳长度，前往清理下一处。

从图中可以明显看出，左右两侧的宝成铁路，被中间的垮塌山体所隔断。

记者从中国铁路西安局集团公司了解到，由于当地连续的降雨天气，致使清理塌方的速度缓慢，刚刚清理完毕的塌方体，又被新垮塌的沙石掩埋，铁路部门预计，坍塌有进一步扩大可能。

经同地质专家研判，为了保证线路抢险期间安全和线路开通后的行车安全，铁路部门决定，对坍塌坡面断裂带影响范围内的山体边坡，全部实施减载，预防今后可能存在的塌方。

责任编辑：张申