成都一酒店突发火灾 目击者：很多黑烟冒出来

原标题：无人员伤亡 成都一酒店突发火灾店员紧急疏散顾客

封面新闻讯（见习记者钟晓璐 记者 吴柳锋 实习生方艺滢）18日中午12点左右，锦江区书院西街6号“7天优品酒店”楼顶发生火灾。随即，消防员很快赶到现场进行救援，暂无人员伤亡，引发火灾的原因尚不清楚。

据网友发布的视频可以看出，当时火势较大，大量浓烟从楼顶冒出。下午1点过，记者在现场看到，火势已被扑灭，空气中还弥漫着烧焦胶的味道，酒店也因起火停电。

酒店冒烟。（图片来源于网络）

工作人员称，火灾发生后，第一时间疏散了全部客人，并暂停接待顾客。目前酒店正进行设备检修。

房客王先生告诉记者，起火时自己正好也在房间内，但自己并不知道，直到有人敲门喊“起火了，赶紧下楼”，他才察觉。

发生火灾时，酒店斜对面的餐馆老板林先生正在帮客人点单。“好像楼顶上冒起来的火，我没看到明火，很多黑烟冒出来。他说，当时空气中味道很呛人，像烧垃圾的味道。

山东刘女士来成都旅游，提前订好了这家酒店，入住办理手续时恰好遇到火灾疏散顾客。她告诉记者，天气很热，希望尽快恢复供电。”截至记者发稿时，酒店已经恢复供电，客人也可办理入住手续。

责任编辑：张申