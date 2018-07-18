台媒批国足白斩鸡 郝海东怒了:我们比C罗练得苦

原标题：台媒批国足“白斩鸡” 郝海东竟称自己超C罗

[文/观察者网 徐乾昂]四年一届的世界杯已经落幕，这次国足小伙非但无缘决赛圈，还因“身材走样”被台媒戏称“白斩鸡”，很是委屈。

台媒6月26日报道截图

对此，被点名的王永珀本人已经在微博上回应，表示自己“今非昔比”，会朝着更高的目标努力，争取“白斩鸡变辣子鸡”。

而国足门将王大雷干脆拉上队友，一起脱衣展示自己锻炼成果，用肌肉线条回应“白斩鸡”的比喻。

但球迷们似乎很不买账。王永珀被曝在评论区“骂网友”；而王大雷因“纹身越爬越满”，被网友无情批评：“身材再好，纹身再多，脑子不行，还是废物。”

国足遇到了委屈，又“怼不过”网友，身为前国脚、同时也是曾经“亚洲第一前锋”的郝海东坐不住了。他在近日参加一档网络访谈节目时挺身而出，为国足辩护。

48岁的郝海东依旧收不住那张“狂妄不羁”的嘴。首先是在6月26日的节目中，主持人口中“不抽烟也不喝酒”、“没有纹身”、“自律健身”的葡萄牙球星C罗，引来郝海东的不屑：

“（C罗自律性强）那是纯粹是胡说八道！我们天天跑一万米，C罗有跑一万米么？他没跑过！我们训练可比他苦多了！”

“作为球员，每天的锻炼对我们来说都是狗*，根本不值得炫耀什么！”

郝海东反驳“C罗自律”

实际上，郝海东不爽C罗已经不是一两天，是球迷心中一个公认的事实。

8年前的南非世界杯，郝海东同样是在客串一档节目时，因一句“C罗火不过3年”，而从此和C罗球迷结下梁子。8年了，C罗仍处于世界足坛一线，而且每每遇上葡萄牙人的神勇表现，球迷都会去郝海东微博底下问一句“C罗还能火几年，给句话行不行？”

郝海东微博评论区常态

C罗还在今年世界杯第一场对阵西班牙时上演帽子戏法。6月16日那晚，郝海东的微博还被网民“恶言攻陷”。

对此，郝海东在7月14日做客同一档节目时，再度回应“3年不火”的言论：“我当年讲他火不过三五年是什么（背景）？当年的世界杯，他拨一脚完了就射啊，就是很远的远射，而且当时他们也没得到什么成绩嘛，是吧？”

郝海东再次回应“C罗3年不火”

他还表示足球不是一个人踢的：“如果葡萄牙都去其他队比赛去了，C罗一个人在边路有什么用！算个*！还有任意球吗？你看他跟摩洛哥打比赛，就进一个球，你们没看到他失误了，丢了多少球吗？”

继而他开始反驳那些曾经质疑他的球迷，而且语气相当强硬：

“就像当年骂我们一样！我们再踢的时候，不看好我们！说我们这不行，那不行！我就想问问当年骂我的人，你们在哪儿？你算老几？现在依旧，我说C罗的观点，说他火不了多少年，你们都骂我！当再过几年后的时候，你们不是吃着泡面、抠着脚、打着键盘！”

此话一出，球迷更不买账。

有人对比C罗和郝海东各自在职业生涯，发现“高下立判”；有人则找出郝海东当年“体侧”的记录，称郝海东当年面对“12分钟跑3200米”的标准，堪称“困难户”；一场比赛“只能踢60分钟”；如今点评C罗，这就像是“越南乒乓球队来奚落张继科的球技”。

更有甚者，翻出郝海东在2016年年初和阿根廷球星梅西的“单挑视频”——郝海东在“踢球入筐”环节中完败。

郝海东大战梅西

视频中，郝海东第一轮射门全部打铁。轮到梅西上场时，郝海东就说：“告诉他不用第一次就踢进去，没那么难，多踢几次。”结果梅西第一次尝试就射中。

郝海东确实是退役多年，状态自然比不上现役球员。但作为02年国足“圆梦”一届的成员之一，球迷网友或多或少有些回味。

那届“史上最差”的国足，也成为球迷所遇最佳；而国足小伙那组“腹肌照”，也很难让人联想成“白斩鸡”。。。

责任编辑：吴金明