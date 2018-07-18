新华社：未来中国经济仍将深练内功 稳健发展

原标题：（新华时评）中国经济：深练内功 稳健发展

新华社北京7月18日电题：中国经济：深练内功 稳健发展

新华社记者张辛欣

不论是经济发展基本面，还是市场、企业运行态势都表明，中国经济仍具备较大韧性和动力，稳中向好的势头没有变。未来中国经济仍将深练内功，稳健发展。

数据显示，今年上半年，国内生产总值同比增长6.8%，折射中国经济韧劲十足；消费对经济增长贡献率达到78.5%，基础性作用进一步增强；外贸顺差收窄26.7%，呈现有序转换提质增效态势；制造业投资同比增长6.8%，实体经济保持强劲增长势头；服务业同比增长8.0%，经济增长压舱石作用继续巩固；日均新设企业1.81万户，营商环境和创新环境进一步优化。

国家统计局新闻发言人毛盛勇以“异常复杂严峻”描述上半年国内外环境。在此背景下，中国经济延续了总体平稳、稳中向好发展态势，尤显可贵。这一成绩的取得正是改革开放40年特别是党的十八大以来，中国经济苦练内功的结果。

持续的改革开放让中国经济实现了历史性跨越。庞大的经济体量、多元的增长动力、完备的产业体系以及充满活力的国内市场都赋予了中国经济良好的韧性和回旋余地。

近年来，供给侧结构性改革、创新驱动激发了经济内在动力和潜力。在这一过程中，经济结构发生重大变革，应对复杂局势的能力得到提高。记者近日在长三角调研发现，不论是开拓内需市场，还是深耕制造、做大“生态圈”，不少企业适时调整，加大创新，于风云变幻的全球市场中努力“站稳”一席之地。

当前，全球经济复苏正面临复杂多变的不确定性，对我国经济结构调整和产业升级提出更多挑战，也蕴含了更多机遇。环境越复杂，中国经济越需保持定力，深练内功，坚持高质量发展、深耕实体经济、务实推进相关改革、坚持创新引领。我们有信心、有能力、有条件实现经济持续健康发展。（完）

责任编辑：张迪