国家卫健委：西交大医学院第二附属医院违规建设

原标题：关于西安交通大学医学院第二附属医院违规建设情况的通报

国卫规划函〔2018〕148号

委属（管）单位：

西安交通大学医学院第二附属医院未经我委批准扩建工程初步设计和投资概算，擅自开工建设，严重违反了国家和我委基本建设程序要求。根据《国家卫生健康委员会属（管）单位基本建设管理办法》（国卫规划发〔2018〕7号）第66条规定，现决定对西安交通大学医学院第二附属医院和原院长贺西京同志进行通报批评。责令西安交通大学医学院第二附属医院进一步强化主体责任，确保工程质量和安全，并在认真整改的基础上，按规定尽快完善扩建工程相关审批手续，全力推动工程建设，尽快改善医院医疗服务环境。

委属（管）各单位要引以为戒，认真开展自查自纠，按照国家和我委有关基本建设管理规定，严格执行基本建设程序，落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。依据法定程序，科学合理安排工期，加快项目建设进展，发现问题及时上报并整改，坚决杜绝违规建设情况的发生。同时，进一步加强规划建设管理，科学控制项目投资和建设标准，提升工程质量和安全管理水平，将每一个项目建成安全工程、精品工程、阳光工程。

国家卫生健康委员会

2018年7月11日

来源：国家卫健委网站

责任编辑：张义凌