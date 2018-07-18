外交部用四个“错”回应美方指责

原标题：华春莹用四个“错”回应美方指责

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月18日外交部例行记者会上，有记者问：据美国白宫网站消息，美国副总统彭斯在讲话中表示，在所有行业，中国对美商品征收的关税是美对中国商品征税的3倍，美将采取强硬措施，阻止中国“偷窃”技术。如果中国拒绝公平贸易，继续报复美国，美国不会退缩。中方对此有何回应？

华春莹：日前中国商务部声明已经系统清晰阐明了中方有关立场。既然美方官员又提到了中美经贸中的所谓关税、公平、“偷窃”、报复等问题，我可以再简要回应几点：

第一，在所有行业，中国对美国关税是美对华关税的3倍？错！以汽车关税为例，美国对乘用车的进口税率是2.5%，但是卡车进口税率是25%，而中国对进口汽车零部件关税只有10%，近期又降到6%。

第二，中国拒绝公平贸易？错！中方从来主张公平贸易。但是公平不能自说自话，不能完全根据自身利益和需要来制定标准。中方正在推进新一轮对外开放，将继续努力营造开放、透明、公平、可预期的商业环境。而美国却在制造种种借口，甚至滥用“国家安全”等荒谬理由对中国企业在美正常投资和经营活动制造种种障碍和限制。中国在开门，美国在关门。谁对谁错，一目了然。

第三，中国“窃取”美国知识产权？错！美方污蔑中国“偷窃”知识产权是对历史和现实的严重歪曲。中国正坚定实施创新驱动发展战略，中国的创新成就一不靠偷，二不靠抢，而是13亿多中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。美国前财长萨默斯讲了句公道话：中国企业在技术上处于领先地位，不是“窃取”美国技术的结果，而是首先源于中国基础科学领域优秀的科学家和重视人才、关注科学的教育体系。我建议美国那些唯我独尊的人，不妨去认真读一读英国著名历史学家李约瑟先生的《中国科学技术史》。

第四，如果中国继续报复，美国不会退缩？错！正确的说法应是如果美国继续任性妄为，世界各国将更加坚决有力回击。这是一场由美国率先挑起的单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之争。坚决维护自身正当权益、维护多边贸易规则和体系是国际社会的强烈共识和决心。如果美方继续抱守“美国打人有理，别国自卫无理”的霸权逻辑，只会在孤家寡人的错误道路上越走越远。

责任编辑：张义凌