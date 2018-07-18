华春莹：美打贸易战不仅针对中国 还以全世界为敌

原标题：华春莹：美打贸易战以全世界为敌

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月18日外交部例行记者会上，有记者问：美国发动贸易战引发国际社会广泛担忧，有关主要经济体、国际权威机构和众多跨国公司都对此表达强烈关切。中方怎么看待贸易战对世界经济的影响？

华春莹：中国商务部上周有关声明指出，美国打贸易战不仅针对中国，还以全世界为敌，将把世界经济拖入危险境地。在这里我想再强调几点：

第一，贸易战打击全球贸易增长势头。国际货币基金组织研究指出，有关关税威胁和其他壁垒将使所有国家进口物价上涨10%，5年后全球贸易将萎缩15%。世界银行认为，美国与主要贸易伙伴间加征关税带来的影响，相当于2008至2009年金融危机期间下降的贸易量。

第二，贸易战冲击各方对世界经济的信心。国际货币基金组织总裁拉加德日前警告说，“笼罩世界经济的乌云正变得越来越重，最大和最重的乌云是信心的恶化”。如果大家翻翻近来各国的报纸，就不难看出，日益升级的贸易战已成为世界经济最大的“信心杀手”，将破坏来之不易的复苏态势，动摇全球经济增长的根基。经合组织预测，随着相关国家关税上调，全球经济增速将下降1.4个百分点。

第三，贸易战危及全球民众福祉。世贸组织总干事阿泽维多表示，贸易战对所有人都有害，对就业将带来严重影响，穷人将损失高达63%的购买力。美国经济机构也预测，贸易战将导致美国60万人失业，美国工人、农民和消费者都将受到连带损害。

第四，更重要的是，出于国内政治考虑，以一己之私发动贸易战，是典型的单边主义和零和思维，这是二战结束以来国际规则和全球治理的一次全面倒退，如果发展下去，对世界经济造成的损害可能是深层次的，确实令人担忧。

责任编辑：张义凌