王合生当选北京昌平区长

原标题：王合生当选昌平区长

新京报快讯（记者沙雪良 黄哲程）今天上午，在昌平区五届人大五次会议上，王合生当选昌平区人民政府区长。王合生与代表见面，并进行宪法宣誓。

王合生，男，48岁（1969年11月生），汉族，山东汶上人，1988年6月入党，1993年7月参加工作，中国科学院南京地理与湖泊研究所经济地理专业研究生毕业，理学博士，副教授。

他曾任北京经济技术开发区研究室副主任，发展研究与政策法规处副处长，发展研究与法制办公室副主任、主任，经济发展局局长，发展和改革局局长，市委经济技术开发区工委委员、管委会副主任，大兴区委常委，昌平区委副书记。

今年4月，昌平区时任区长张燕友辞职，王合生被任命为昌平区代区长。

目前，王合生领导区政府全面工作；负责未来科技城建设管理方面工作。兼区绿化委员会主任、区城乡环境建设委员会主任、区机构编制委员会主任、区区志编纂委员会主任、区安全生产委员会主任，分管区审计局。

责任编辑：余鹏飞