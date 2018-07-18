内蒙古乌兰察布当年这个市委常委班子 又有人落马

原标题：内蒙古乌兰察布当年这个市委常委班子，又有人落马了

7月18日，中央纪委国家监委网站援引内蒙古自治区纪委监委消息通报称：内蒙古自治区乌兰察布市政协原主席、党组书记常永福涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

引人关注的是，常永福曾在2004年至2013年间，担任过10年之久的乌兰察布市委常委。

据官方简历，常永福1956年5月出生，察右前旗人，1975年8月参加工作，1976年8月加入中国共产党，大学学历。常永福曾先后担任过集宁市委副书记兼市纪委书记，兴和县委书记等职，2004年4月起，常跻身乌兰察布市委常委，并先后兼任市委秘书长、副市长、常务副市长。2013年1月，常永福获任乌兰察布市政协主席，跻身正厅级干部，后于2017年1月退休。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，常永福曾与已落马的乌兰察布市委原书记王学丰、原市长陶淑菊搭班。

1963年6月出生的王学丰曾任鄂尔多斯市杭锦旗旗长、旗委书记，鄂尔多斯市委常委、宣传部部长、东胜区委书记等职。2010年7月，王学丰调赴乌兰察布市工作，先后当了8个月市长（代市长）、5年多市委书记，直至任上落马。

2016年9月13日，内蒙古自治区检察院决定，依法对内蒙古自治区乌兰察布市委书记王学丰（正厅级）以涉嫌职务犯罪立案侦查，并依法采取强制措施。

1962年3月出生的陶淑菊是一名蒙古族女性干部，曾先后担任内蒙古自治区包头市妇联主席，赤峰市委常委、宣传部部长、组织部部长、市委副书记，锡林郭勒盟盟委委员，二连浩特市委书记等职。2011年3月，陶淑菊出任乌兰察布市委副书记，后于次年1月获任市长职务，直至任上落马。

2016年4月28日，中央纪委官方网站援引内蒙古自治区纪委消息称，内蒙古自治区乌兰察布市市委副书记、市长陶淑菊涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。

在此期间，2011年3月至2013年1月间，王学丰、陶淑菊、常永福同在乌兰察布市委常委班子工作，并分别担任市委常委、市长、常务副市长等主要领导岗位。

目前，王学丰、陶淑菊两人均已受审获刑：

据新华社2018年1月15日报道，记者从内蒙古自治区兴安盟中级人民法院获悉，该院日前一审宣判乌兰察布市委原书记王学丰（正厅级）滥用职权、受贿案，判决王学丰犯滥用职权罪、受贿罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑15年，并处罚金人民币100万元。

据新华社2018年2月1日报道，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院获悉，该院1日一审宣判乌兰察布市委原副书记、原市长陶淑菊（正厅级）受贿案，判决陶淑菊犯受贿罪，判处其有期徒刑12年，并处罚金人民币200万元。

此外，于2012年7月起担任乌兰察布市委常委、集宁区委书记的杨国文也已落马。

据内蒙古纪委监委2018年6月通报称，杨国文违反政治纪律，转移、隐匿违纪违法所得，订立攻守同盟，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，公车私用；违反组织纪律，不如实申报个人事项，在干部选拔任用方面为他人谋取利益，收受他人财物；违反廉洁纪律，收受管理对象和下属礼金、礼品，利用职权安排亲属“吃空饷”、为亲属营利活动提供便利，搞权色交易；违反群众纪律，对涉及群众切身利益问题能解决而不解决；违反工作纪律，不传达贯彻党和国家的方针政策；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系，损害党的形象；违反国家法律法规规定，为他人谋取利益，收受他人巨额财物；其家庭财产和支出明显超过合法收入，数额特别巨大。其中，利用职务上的便利为他人谋取利益收受他人巨额财物、巨额财产来源不明问题涉嫌构成犯罪。

责任编辑：余鹏飞