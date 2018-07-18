博士后法院院长“六亲不认” 背后真面目令人震惊

原标题：“六亲不认”的博士后法院院长，让人震惊的另一面

来源：长安街知事

“这些年恪守廉洁底线，没有大的贪赃枉法情形，怎么能查到我的头上？”

听说自己被组织调查后，长春市中级人民法院院长张德友大怒，气得把一只玉镯摔得粉碎扔进了垃圾箱。讽刺的是，这只玉镯价值5万元，正是所谓的“朋友”送来的不义之财。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前介绍过，2017年12月底，吉林省纪委宣布，张德友严重违纪接受调查。上月21日，张被“双开”。同一天，他的前任、长春中院原院长宋利菲宣告落马。

充满讽刺意味的情节不止这些，张德友有一个大姐、一个二哥，过着截然不同的生活。大姐家庭拮据，多年来一直靠吃低保和捡废品为生，简陋的家中甚至没有一张像样的床。张德友并未对大姐施以援手，还曾在年夜饭的饭桌上告诫亲属们“有事不准来找我”。

张德友的二哥张德柏原是基层领导干部，退休后违规到企业兼职取酬，打着弟弟的旗号插手、干预案件的诉讼和执行，并多次收受当事人贿赂，张德友非但不阻止，甚至还帮助其打招呼、“开绿灯”。

同样是至亲骨肉，为何厚此薄彼？原来张德友有自己的算盘：他刚参加工作时，二哥曾经为其“走仕途”全力相助，当他有“能力”后，理所当然要“知恩图报”。

长期以来，张德友机关算尽，扮演成一名刚正不阿、六亲不认的“清官”，骗过了很多身边人。

他的侄子曾信誓旦旦地对调查组讲：“我叔肯定没有问题，因为他对我们要求很严格。”然而，调查组就在他侄子家中搜查出张德友转移、寄存的多箱年份茅台酒。

张德友的秘书和司机也对他的“人品”深信不疑，因为张为他们帮忙后从来不接受“感谢”，还曾委托他们拒收房地产老板韩某送来的美金。

事实上，张德友是典型的“两面人”，人前自诩“百毒不侵”，人后大肆受贿并干预司法，收受的年份茅台酒就多达几十箱，价值上百万元。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，张德友凭借丰富的法律知识和长期在政法系统的工作经验，具有很强的反侦查意识，善于伪装、受贿手段隐蔽。尤其是在十八大后，他只挑“安全”的熟人收受钱物。

长春市某小额贷款公司总经理崔某，是张德友十几年前在白山工作时就熟识的“老朋友”。担任长春市法院院长后，张德友继续为崔某在公司诉讼案件及其配偶工作安排等方面提供帮助，并承诺将其女儿安排到法院系统工作，于2014年至2016年每年收受崔某所送人民币20万元，共计60万元。

张德友还以“借钱”为名，多次收受某公司法人代表王某、蒋某夫妇共计310万元、美元1万元。他象征性地打下借条，直至案发依然坚称是“借款”，但10年里却未曾还过一分钱。

2017年5月，张德友的老领导周某被立案审查，他预感到自己可能要“东窗事发”，就采取多种手段对抗组织审查。

他将多箱年份茅台酒转移至其侄子住所，并与企业老总串供。为销毁与利益相关人的通讯信息和涉案证据，他指使秘书李某将单位配发、其本人长期使用的手机砸碎，并由李某带至其小区垃圾桶内丢弃。他还让妻子拆除家中监控设备，用钳子夹碎存储硬盘，委托他人将硬盘丢弃在百里之外的临江市。

为了消除内心的恐惧，张德友还先后三次授意妻子带着他本人的“生辰八字”，向所谓的“大师”求神问卦、占卜吉凶，妄图“驱邪避难”，将共产党人的信仰抛之脑后。

曾经的张德友，称得上是一名优秀的政法干部。他于1965年4月出生在长春的一个农民家庭，21岁考入吉林公安高等专科学校治安专业，毕业后成为一名民警。

升任正科后，他进入吉林大学法学专业进修，6年后获得法学博士学位，并从事博士后研究工作2年。其博士毕业论文被评为优秀，博士后出站报告得到评审组充分肯定，多篇论文在国内重要刊物上发表。

头顶法学博士的光环，张德友仅用了7年时间，就从正处升任正厅。2005年起，他先后担任白山市政府办公室副主任、主任，白山市中级人民法院常务副院长。2009年，他离开白山来到吉林，调任吉林市中级人民法院副院长、代院长，次年任吉林市中级人民法院院长，2012年转任长春市中级人民法院院长。

近年来，已有多名在白山、吉林两市工作过的官员落马，包括吉林省人大常委会原副主任周化辰、白山市委原书记李伟、吉林省安监局原副局长刘贵锋、吉林市文化产业投资发展公司原总经理王大勇、吉林市纪委原常委刘国瑞、白山市委原副秘书长贺英、白山市政府原副秘书长郑亨日等。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，张德友的前任、长春中院原院长宋利菲，也是一名善于伪装的“两面人”。

宋利菲同样是一名“老政法”，先后在地市的司法局、检察院、政法委、法院担任领导职务，曾任吉林省委政法委副书记，获得过“中国法官十杰”称号，被查时已退休6年。

值得注意的是，宋利菲曾于2010年举办反腐倡廉警示教育活动，让长春市朝阳区人民法院原院长石成军向法官们讲述自身沦落的经历。她强调，召开警示教育大会，目的是通过服刑人员、原法官石成军的现身说法，引起全院干警理性思考，进一步增强党性观念，强化自律意识，保持司法公正廉洁。

作为政法系统的党员领导干部，他们知纪破纪、执法违法，自以为违纪手段天衣无缝，能够逍遥于党纪国法之外，但最终还是倒在了自己的“小聪明”上。

责任编辑：余鹏飞