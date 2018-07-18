这位将军曾任全军特种兵总教头 年过半百六块腹肌

原标题：曾任全军特种兵总教头，年过半百六块腹肌

来源：长安街知事

最新消息：上世纪80年代两次参加战争的陈相文少将，履新第80集团军副军长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，被称为“打仗将军”的他，曾是全军特种兵集训总教头，带出众多特种兵尖子，还曾带领官兵首批进驻香港军营。

陈相文与官兵交流

日前，陈相文以第80集团军副军长的身份，带领工作组深入某合成旅“清江战斗模范连”指导帮带，结合自身两次参战经历，帮助官兵修正训练偏差。

公开报道显示，陈相文老家在湖南益阳市桃江县，18岁生日当天入伍，是侦察兵出身。上世纪80年代，他曾两次参战，两次荣立三等战功。那场战争也给他的右腿小腿，留下了3处弹伤疤痕。

起初，他是在广州军区任职。1988年，广州军区组建特种作战部队，他是首批特战连长；1997年，香港回归，他带领官兵首批进驻香港军营；2004年全军特种兵“猎人”集训，他出任“总教头”。

2015年抗战胜利大阅兵之中，时任42集团军参谋长的他出任“华南游击队”英模部队方队领队，率队走过天安门接受检阅。

在阅兵场上，1.8米的他身板笔直挺拔，踢起正步砸地生坑。虽已年过半百，他竟然训练出令年轻战士都羡慕不已的六块腹肌。

陈相文说，虽然自己年过半百，但爱人支持他参加阅兵，还专门提了要求：“要踢得像个战士一样。你前面是旗手，后面是方队，你在中间别踢得像个‘老头儿’。”

陈相文的女儿在地方工作，出差的时候顺路来看过父亲。陈相文专门给女儿演示了一趟正步。“她说我踢得‘杠杠滴’。”陈相文笑道。

而在战士们眼里，陈相文是个传奇。有人问，听说咱军区的特种兵都是你带出来的。陈相文点点头：基本是，全军也有不少特种兵尖子是我带的。

“报道里说你枪法挺好？”记者问。“射击啊，我强项。年轻的时候打自动步枪，我都拿单手打。”陈相文说着，抬手比了个据枪瞄准动作，依稀可见当年雄风。

“我手榴弹投远的纪录是72米，现在稍微活动一下，投50米应该没问题。”在部队，如果一名战士能投到50米，就可以拿到这个课目的优秀成绩了。

“我喜欢训练。”陈相文说，“很喜欢。我是从战士成长起来的，我喜欢和战士们在一起，离开了战士，人就好像丢掉了根似的。”

陈相文很和善，爱笑。大家背地里叫他“‘耶’将军”，也有人叫他“胜利将军”。他每次在队伍面前讲完话，为了鼓励大家，总会用食指和中指比划个“V”字，代表胜利。

责任编辑：余鹏飞