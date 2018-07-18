马英九报告“三中案”：绝对没有贱卖党产

马英九赴国民党中常会说明“三中案”（图片来源：联合新闻网）

原标题：马英九报告“三中案”：没贱卖党产 所做一切都是为让国民党再执政

[环球网综合报道]台湾地区前领导人马英九上周因国民党党产“三中处分案”（“中影”、“中广”、“中视”）遭到起诉，马英九18日下午至国民党中常会专案说明“三中”的出售过程，他重申自己当年没有贱卖党产，所做的一切都是为了让国民党能再度“执政”。

据台湾联合新闻网7月18日报道，马英九18日国民党中常会说明当出“三中”及旧中央党部大楼出售案。马英九表示，他可以负责任地说，他当年身为党主席，绝对没有贱卖党产，每一个决定，都是基于当时对国民党最有利的判断。

马英九说，国民党不是企业，在当时是一个追求重新执政的政党，他每一个决定，都符合当时法律规定，也都是为了要让国民党“再次执政”而努力。

国民党发言人洪孟楷表示，相信马英九的道德操守，国民党绝对全力相挺，支持马在法庭上捍卫自己的清白。

而马办发言人徐巧芯则说，台北地检署指控马英九贱卖“三中”党产时对国民党与党员背信，并以此为由起诉，但国民党邀请马今天至中常会报告，某种程度也是对北检此一理由的否决。

报道又称，马英九认为，出售“三中”是13年前基于当时“广电三法”“修法”后要求党政军须限期退出媒体，当时即使潜在买家受到民进党当局打压威吓，他身为国民党主席，仍尽全力追求以合理、适当价钱出售国民党资产。

马英九也认为，国民党处分“三中”时只是一个社团法人，当时依“广电法”合法的交易决定，却被北检用蔡当局2016年上台后才立的“不当党产条例”起诉，指控马出售“未来应依法还给国家的准国家资产”，非常可笑。

对于台北地检署质疑马英九准备6000万元（新台币）打官司，马英九也重申，北检质疑的款项是“中投”公司提拨的员工“诉讼基金”，不是给他，与他无关。马英九更痛斥北检将相关会议纪录录音档断章取义，是政治起诉。

责任编辑：张义凌