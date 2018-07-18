中缅管道平稳运行425天 向国内输油逾1000万吨

原标题：接卸油轮47艘 平稳运行425天 中缅管道累计向国内输油逾1000万吨

[环球时报-环球网报道]缅甸时间7月17日，中缅原油管道末端南坎原油计量站内，技术人员目光牢牢锁定流量计算机，见证着管道输量突破千万的历史时刻。自2017年5月19日原油抵达国门至今，这条两个月前刚满“周岁”的跨国能源通道，累计接卸油轮47艘，卸载原油1098万吨，向中国输送原油1000万吨。

中缅原油管道起始于缅甸西海岸孟加拉湾马德岛，缅甸段全长771公里，一期设计输量1300万吨/年。管道的全面贯通成功开辟了我国印度洋能源进口通道，源自国际市场的优质原油经中缅管道穿越缅甸四个省邦，跨越中缅边境，运往云南炼厂就地加工，供应滇黔桂等省区，有效填补我国云南省成品油生产空白，带动西南地区石油化工产业升级，构建起能源供给新格局。

油源组织是平稳有序完成输油计划的关键。中油国际管道公司中缅油气管道项目建立有效的协调机制，加强与使用方、托运方、中缅两国海关和商检的沟通协作，及时掌握需求侧的库存储备以及供给侧的油轮船期，最大限度整合资源，确保原油供给。

始终把安全生产放首位。中缅原油管道穿越跨越若开山脉、伊洛瓦底江平原和掸邦高原，全线地势落差大，最高点达1475米。管道运行压力高，社会依托差。项目多次组织工艺、设备、安全等培训，成立发动机攻坚小组，突破发动机运行维护难点，并自主开发仿真系统等实用模拟分析计算工具，提高生产运行管理水平。除了严格的工艺站场和线路日常巡检，项目还在关键穿跨越点安排人员24小时值守，部署应急资源，演练维抢修队伍，完善风险处置机制，消除管控安全风险，确保管道本质安全。

作为跨国运输的国际管道，中缅原油管道重点强化计量管理，精确把好“秤杆子”。依照运输协议和计量交接协议，定期检定计量系统，每日与托运方代表共同确认输油量，每月配合缅甸海关、缅甸能源公司进行原油清关，做好油品检测，无延迟、无遗漏，项目投产以来，计量纠纷发生率为零。

中缅油气管道项目是中缅共建“一带一路”的先导与践行者。项目坚持奉献优质能源、助力和谐发展、增进合作友谊，大量招聘培养当地员工，本土化用工占比已达78%。截止2017年底，天然气管道项目累计为缅甸获得路权费、税收、投资分红等直接经济收益15000余万美元。解决居民饮用水困难，修建公路、学校、医院，建设通讯基站，改善电力供应……项目在缅积极履行企业社会责任，出资2400多万美元，援建208项社会经济援助项目，为沿线居民生活带来了实实在在的改变。“胞波”情谊润物无声，中缅油气管道项目已成为“一带一路”在缅实施的良好示范，为中缅两国共赢发展交出合格答卷。

责任编辑：张义凌