中国可能给岛国带来不可持续的债务？外交部回应

原标题：中国可能给岛国带来不可持续的债务？ 华春莹：停止不负责任的臆测

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月18日外交部例行记者会上，有记者问：澳大利亚外长毕晓普日前表示，中国可能给太平洋岛国带来不可持续的债务负担。另外，澳大利亚安全机构反对华为承建所罗门群岛海底光缆、参与澳5G网络建设。中方对此有何回应？

华春莹：关于你提到的澳大利亚外长的有关言论，已经不是一个新问题了。最近澳方个别官员和媒体也有过类似言论和炒作。

我非常想请问这些澳方官员：能不能举一个具体的例子来说明，到底哪个国家、什么时候、在哪些问题上是因为中国而产生了债务不可持续的问题。不能总是用“可能”这样的字眼进行无端猜测或作出先入为主、不负责任的臆断。

任何国家的经济起飞或者在工业化初期阶段都有巨大的资金需求，我们依据有关国家意愿，在力所能及范围内给予融资方面的支持，对于有关国家经济社会发展起到了雪中送炭的作用，受到了有关国家的一致肯定和欢迎。

我注意到，前段时间，不少太平洋岛国的官员和媒体都公开发声，对澳方有关错误言论进行了有力驳斥。比如，汤加司法大臣说：“澳指责中国帮助贫困和亟需帮助的太平洋岛国，这令人感到悲哀。”萨摩亚总理说：“澳官员的有关言论是对太平洋岛国领导人的侮辱，将会毁掉澳与太平洋岛国之间的友好关系。”瓦努阿图《每日邮报》曾发表社论指出：“北京与堪培拉最大的不同在于，北京善于倾听太平洋岛国领导人的心声，并且常常给予岛国最需要的帮助，是谁从中国建造的码头获益？是我们瓦努阿图人民！澳方应该多听听我们的呼声，因为我们生活在这片土地上。”该社论还表示：“澳有关官员在讲话之前应该三思，澳也许应该放下正在扔向中国的石头，首先从自己的错误中汲取教训。”我想这已经很能说明问题了。希望澳方能够正确客观地看待中国与太平洋岛国的关系，同中方一道真心诚意地去帮助岛国实现可持续发展。

你提到澳安全机构反对华为承建所罗门群岛海底光缆、参与澳5G网络建设，我们对有关报道表示关切。中国政府一向鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展对外投资合作。希望有关方面秉持客观和非歧视原则，为中国企业的正常商业活动提供公平的环境，多做有利于实现互利共赢的事情，而不是相反。

（汤加图普六世国王参观中国援建的政府综合办公楼）

（中国援建的萨摩亚法院大楼）

（瓦努阿图总理萨尔维视察瓦努阿图塔纳公路一期建设项目）

图片来自：中国驻汤加大使馆、国际在线、商务部

责任编辑：张义凌