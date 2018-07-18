中国驻海参崴总领馆：勿安排中国游客乘黑船出海

原标题：中国驻符拉迪沃斯托克总领馆：勿安排中国游客乘“黑船”出海

越来越多的中国游客来到俄罗斯远东尤其是符拉迪沃斯托克市旅游。在符市旅游时，乘船出海喂海鸥是大多数游客的必选自费项目。但总领馆发现，符市存在中方旅行社和导游安排游客到“黑码头”乘“黑船”出海问题。“黑船”一般由小吨位渔船改装，不具备起码的安全设施（没有合格防护栏、没有救生衣等），而且严重超载。乘坐“黑船”将把游客生命安全置于险境，易发生重大船沉人亡事故。

鉴此，驻符拉迪沃斯托克总领馆郑重警示：

一、中方旅行社和导游切勿安排游客到“黑码头”乘坐“黑船”出海，切勿铤而走险，以免酿成大祸，也给自身招致严重法律后果。

二、游客切勿选择到“黑码头”乘坐“黑船”出海，切勿怀有侥幸心理，置自身安全于不顾。游客登船前要注意认准正规码头（详见附后图片）。

三、游客到正规码头乘坐正规游船出海，上下船时，务必保持秩序，不要拥挤。登船后，首先观察救生圈、救生艇、消防器材等安全设施摆放位置，按正确方法穿好救生衣。航行期间，不要过度倚靠护栏，更不要坐在护栏上拍照，以免意外落水。

责任编辑：余鹏飞