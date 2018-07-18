原标题：退休6年半后 安徽这名厅官为何仍被查处？

日前，经中共安徽省委批准，中共安徽省纪委对安徽省能源集团有限公司原党委书记、董事长白泰平严重违纪问题进行了立案审查。

经查，白泰平严重违反政治纪律，多次与他人串供，订立攻守同盟，对抗组织审查；违反组织纪律，为下属企业干部职务调整提供帮助并收受财物；违反廉洁纪律，收受礼金、购物卡，违规兼职取酬；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额贿赂，涉嫌违法犯罪。

白泰平身为党员领导干部，理想信念丧失，法纪观念淡漠，大搞权钱交易，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经安徽省纪委常委会会议、省监委会会议研究并报省委批准，决定给予白泰平开除党籍处分；按规定取消其有关退休待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。

白泰平简历

白泰平，男，回族，1951年6月生，山东枣庄人，中央党校研究生学历。1968年12月参加工作，1974年6月加入中国共产党。2000年1月任省民委（省宗教局）党组书记、主任（局长）；2004年1月任省政协秘书长、党组成员；2005年7月任省政协秘书长、党组成员、机关党组书记；2008年6月任省能源集团有限公司（以下简称皖能集团）党委书记、总经理；2009年3月任皖能集团党委书记、董事长（2009年3月至2010年4月兼任总经理）。2011年10月退休。2012年1月至2014年9月，被聘任为皖能集团顾问。

从2011年10月退休，到2018年4月接受纪律审查和监察调查，再到被开除党籍、移送司法机关审查起诉，本以为能够“平安着陆”的白泰平，终究无法“太平”地度过晚年。

在安徽省纪委近年来查处的党员领导干部违纪违法案件中，白泰平刷新了一个“新纪录”，即退休6年半后仍然被查处。那么，安徽坚决查处白泰平案件释放了怎样的信号？白泰平已退休多年，为何仍必须要查？为什么其在退休6年半后才被查处？

白泰平案件释放了什么信号？

退休多年后仍被查处，白泰平不是第一个。

2014年4月，广州市市国土房管局原副局长谭丽群在退休近11年后被立案查处；2014年10月，江苏原省委常委、秘书长赵少麟被查，彼时赵少麟还差一个月就已退休满8年；今年5月，长春高新技术产业开发区原党工委书记刘泽臣，也是在退休将近8年后接受纪律审查和监察调查……

退休多年被查处，白泰平也绝不会是最后一个。

对惩治腐败，党中央态度明确，即无禁区、全覆盖、零容忍。在职也好，退休也罢，只要违纪违法，发现一起坚决查处一起，都要受到党纪国法的严肃追究。

正义或许会迟到，但从来不会缺席。“一退了之”，只是违纪违法者一厢情愿为自己构筑的海市蜃楼。白泰平案件再次释放了一个强烈信号：退休绝不意味着“平安着陆”，触犯了党纪国法，迟早会付出应有的代价。

白泰平为什么必须被查处？

白泰平案件是发生在国企领域的一起典型腐败案件，其靠山吃山、靠水吃水，依托公司电煤买卖、设备采购两大关键领域大肆损公肥私，出卖国家利益，拿党和人民赋予的权力与商人进行利益交换，大肆敛财，最终在欲壑难填中积重难返，沦陷于金钱泥沼无法自拔。

案值特别巨大，情节特别恶劣。经查，白泰平严重违纪、涉嫌违法犯罪金额总计约2000万元，在安徽省纪委近年来查处的案件中属于案值较大的一起。其在皖能集团担任主要负责人仅3年多时间，在职期间可谓“日进万金”。

损公肥私，疯狂敛财，致使国有资产严重流失。经查，白泰平违规指使下属公司越权经营煤炭，并将经营煤炭资质出借给行贿人张某某，张某某以该公司名义进行煤炭交易活动，经营风险却转嫁给该公司。2009年至2013年间，张某某多次账外违规提取煤炭合作经营资金，并致使该公司有关合同无法履约，实际造成国有资产损失940余万元。在国有资产严重流失的同时，白泰平却不断“享受”着张某某许诺给其的煤炭业务利润分成，持续收受张某某巨额贿赂。

在退休及十八大后，仍然不收敛、不收手。白泰平的贪婪与疯狂敛财，并没有因退休而收敛，一些违纪行为甚至一直持续到案发前。2012年下半年及2013年下半年，白泰平儿子两次以理财为名，从张某某处获取巨额贿赂。白泰平退休后尚在皖能集团返聘期间，就迫不及待地违规到民企兼职，利用自己的职务影响力为几家私营房企站台背书，搞所谓的“公关管理”。从2012年开始到案发前的5年里，白泰平违规捞取了巨额兼职报酬。对此，白泰平的一位朋友这样评价：“每次我看见白泰平为私企站台，心里就替他不舒服。一个正厅级干部到房产企业能搞什么管理？我们心里还没数吗？真是赚了钱，丢了人。”

白泰平为什么在退休多年后才被查？

作为皖能集团的主要负责人，白泰平给人的印象是和和气气、不敢作为、不敢得罪人的“老好人”，其严重违纪违法行为，大都发生在即将退休的几年间。白泰平案违纪违法行为发生时间短，涉案人数少，涉案领域小，具有一定的隐蔽性。

但再深的贪腐套路，不过是掩耳盗铃。2016年上半年，在安徽省委第八巡视组对皖能集团党委开展专项巡视期间，巡视组不断接到白泰平的有关问题反映。

2016年下半年，在巡视组移交白泰平有关问题线索后，安徽省纪委第一时间介入，展开初核，做了大量外围和基础性调查工作。安徽省监委成立后，省纪委监委及时抽调精干审查调查力量组成专案组，加大工作力度，一举掌握了白泰平严重违纪违法的主要证据，白泰平深藏的腐败问题也逐渐浮出水面。

白泰平案件再次表明，国有企业是腐败问题易发、高发领域，查处的案件往往涉案金额大、隐蔽性强、危害性高，国企领域的党风廉政建设和反腐败斗争依然任重道远。全省广大党员领导干部特别是国有企业领导人员要从中汲取深刻教训，结合“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育，带头查摆问题，严肃抓好整改，恪守清廉底线，不忘初心、牢记使命，努力做到对经济发展有作为，对民生福祉有贡献，对社会责任有担当，不辜负党和人民的重托。

来源：安徽纪检监察网

责任编辑：余鹏飞