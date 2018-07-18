台湾300万建巴陵铁塔 市议员:可媲美巴黎铁塔(图)

原标题：桃园新地标是这座“巴陵铁塔”？被讽：台湾常见的东施效颦

[环球网综合报道]台湾桃园市近日完工一项名为“巴陵铁塔”的地标工程，桃园市议员形容它为今后地标，甚至可以媲美巴黎铁塔。然而此事却在网络上遭到台湾网民讽刺，连大学教授都直截了当说它“又丑又没文化”，“台湾常见的东施效颦政策”。

据台湾“联合新闻网”7月18日报道，“巴陵铁塔”由桃园市复兴区（原复兴乡）公所投入1300万新台币（约合300万人民币）建造，位于复兴区巴陵地区附近。第一期主体建筑已完工并进行LED电灯调试，预计2018年底开放。

该建筑全高约29.5米，通体红色，电灯之后时而还呈现双色相间的“红配绿”样式。虽然“巴陵铁塔”中文谐音与“巴黎铁塔”相近。但报道称，该建筑实际上以法国巴黎埃菲尔铁塔（又称巴黎铁塔）为参考蓝本，选址特意选在海拔高度1314米的位置，则是取谐音“一生一世”。

巴陵铁塔被（右）与埃菲尔铁塔相提并论（左）（图片来源：杨朝伟Facebook）

另据亲绿媒体《自由时报》称，周围“部落居民”原本提议在铁塔设计中融入水蜜桃造型，但最后桃园区决定仿照巴黎铁塔样式，在铁塔四周加入象征“泰雅族祖灵之眼”的菱形编织。夜间铁塔搭配LED灯光投射，邻近十个山区部落都能远眺铁塔。

对此建筑的造型，桃园市议员杨朝伟在脸书（Facebook）贴出“巴陵铁塔”全貌照片，还称它“未来将成为地标，媲美法国巴黎铁塔”。

杨朝伟称“巴陵铁塔”将媲美巴黎铁塔（Facebook截图）

然而，台湾学者和民众却不认同杨的“审美”。台湾中原大学设计学院原住民专班讲师伍杜米将就直接将这座塔称为花1300多万元造的一个“光雕丑铁塔”，而台北艺术大学教授李明璁则直言这次搭建的是种“恐怖东西”。

作为台湾“原住民”，伍杜米将并不为桃园政府这项意图示好“原住民”的工程买账，认为这铁塔不过是“台湾常见的东施效颦政策的一种”。

“真是够了、够了、够了”。李明璁也忍无可忍：“如果盖在桃园火车站旁也就算了（说不定丑归丑还另有一番B级恶趣味），但这么硬生生落在原民部落与山林生态之上，真的令人不知如何是好。”

他认为，本该替人民“看紧荷包”的民意代表如今乱花公帑，“我们也无能为力，就当是钱丢到垃圾桶算了，现在只求夜里不要开灯。”

在李明璁的贴文之下，不少台湾网友也不断抱怨这座名字像巴黎铁塔结构像埃菲尔铁塔的“四不像”建筑：

截至7月18日下午，这一贴文下全部都是对“巴陵铁塔”颇有微词的评论，甚至有人还利用谐音，将这个本想媲美“巴黎铁塔”的“巴陵铁塔”戏称为“霸凌铁塔”。

不过在这些评论中也有网友详细解释称，实际情况中会有当地住民是希望有这类的“亮点建设”，地方政府无力阻止，所以外界觉得莫名其妙不该发生的“建设”其实可能是当地争取很久的方案。“这类的落差特别期待发展的地方其实算常态。”

李明璁本人对此则回复称，可以想像实际状况，但认为地方民意代表“争取建设”这种事有很大问题。

眼见自己推动建设的“地标建筑”在网上被骂如此之惨，桃园复兴区长曾志湘18日回应事件称，铁塔以防灾避雷为主，观光为辅。

“巴陵铁塔”的夜景灯光广受议论（图片来源：台湾《自由时报》）

至于塔上的设计，他说菱形代表泰雅族祖灵的眼睛，象征祖灵守护后山10多个部落，不容污蔑；所搭配五彩的LED光雕色彩柔和，只在固定时间点亮，并不会有光害问题。

然而他的解释并不能扭转“巴陵铁塔”在民众观感中的负面影响。截至18日下午，台湾“联合新闻网”调查显示，1190为受访者中有282人认为该铁塔“丑毙，跟巴黎铁塔差远了”，另有857人埋怨“气炸，纳税钱居然这样花”，两种负面态度总计1032人，占总受访者约95%，呈绝对优势。

责任编辑：张义凌