原标题：湖北省军区首次面向社会公开招考109名文职人员（附岗位表），如何报名看这里！

湖北日报记者7月18日从湖北省军区获悉，今年，省军区计划面向社会公开招考文职人员109名。

109名文职人员工作单位集中在武汉、孝感、襄阳、宜昌、荆州等地，工作地点基本上都在所在城市主城区，招考岗位涵盖高教、工程、医疗、护理、会计等专业，招考对象主要是中级以下专业技术岗位文职人员，管理岗位等暂不列入此次公开招考范围。

招考将经过资格审查、统一考试、面试体检、政治考核、结果公示、审批备案等程序。报名截止时间为2018年7月22日12：00，统一考试为2018年8月26日，具体详情可登录军队人才网（网址：http://www.81rc.mil.cn）。

全军统一考试于2018年8月26日进行，内容包括公共科目和专业科目，主要考核报考人员的综合素质和专业基础。报考专业技术岗位的，安排公共科目和1门相应专业科目进行笔试。公共科目和专业科目考试大纲，可登录军队人才网浏览和下载。其中，专业科目考试大纲分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、外国语言文学、历史学、理工学、农学、医学、图书档案学、艺术学、管理学等13类44个专业。对专业科目考试大纲没有覆盖的小语种和少数民族语言专业岗位，专业科目笔试按照相应语种语言本科教育教学大纲命题。

公共科目考试时间：2018年8月26日9：00-11：00；专业科目考试时间：2018年8月26日14：00-16：00。

省军区政治工作局相关负责人介绍，此次招考是根据全军和军委国防动员部统一部署开展的，也是湖北省军区首次面向社会招考文职人员。

湖北省军区2018文职人员招聘岗位：

面向社会公开招考文职人员咨询电话：

序号 单位名称 对外公开名称 咨询电话1（地方线） 咨询电话2（地方线） 1 湖北省军区 湖北省军区 027-87681818 027-87681815 2 湖北省军区办公室 湖北省军区办公室 027-87681726 027-87681729 3 湖北省军区武汉第一离职干部休养所 湖北省军区武汉第一离职干部休养所 027-85966200 027-63821521 4 湖北省军区武汉第二离职干部休养所 湖北省军区武汉第二离职干部休养所 027-50169105 027-50169106 5 湖北省军区武汉第三离职干部休养所 湖北省军区武汉第三离职干部休养所 027-85573806 027-82863376 6 湖北省军区武汉第四离职干部休养所 湖北省军区武汉第四离职干部休养所 027-85758710 027-85729083 7 湖北省军区武汉第五离职干部休养所 湖北省军区武汉第五离职干部休养所 027-83657003 027-83361030 8 湖北省军区武汉第六离职干部休养所 湖北省军区武汉第六离职干部休养所 027-50169805 027-50169876 9 湖北省军区武汉第七离职干部休养所 湖北省军区武汉第七离职干部休养所 027-83361007 027-83361603 10 湖北省军区武汉第八离职干部休养所 湖北省军区武汉第八离职干部休养所 027-83814302 027-83814306 11 湖北省军区武汉第九离职干部休养所 湖北省军区武汉第九离职干部休养所 027-65462554 027-65462555 12 湖北省军区武汉第十离职干部休养所 湖北省军区武汉第十离职干部休养所 027-85666513 027-84633636 13 湖北省军区武汉第十一离职干部休养所 湖北省军区武汉第十一离职干部休养所 027-86781715 027-86781716 14 湖北省军区武汉第十二离职干部休养所 湖北省军区武汉第十二离职干部休养所 027-87359463 027-87359440 15 湖北省军区武汉第十三离职干部休养所 湖北省军区武汉第十三离职干部休养所 027-87359780 027-87350350 16 湖北省军区武汉第十四离职干部休养所 湖北省军区武汉第十四离职干部休养所 027-87272469 027-87360435 17 湖北省军区武汉第十五离职干部休养所 湖北省军区武汉第十五离职干部休养所 027-87739960 027-87359630 18 湖北省军区武汉第十六离职干部休养所 湖北省军区武汉第十六离职干部休养所 027-87165899 027-87163799 19 湖北省军区武汉第十七离职干部休养所 湖北省军区武汉第十七离职干部休养所 027-87156185 027-87869085 20 湖北省军区武汉第十八离职干部休养所 湖北省军区武汉第十八离职干部休养所 027-87802077 027-51851913 21 湖北省军区武汉第十九离职干部休养所 湖北省军区武汉第十九离职干部休养所 027-87414240 027-87414251 22 湖北省军区武汉退休干部休养所 湖北省军区武汉退休干部休养所 027-67882099 027-87681185 23 湖北省军区黄石离职干部休养所 湖北省军区黄石离职干部休养所 0714-6584060 0714-6584074 24 湖北省军区十堰离职干部休养所 湖北省军区十堰离职干部休养所 0719-8467170 0719-8467099 25 湖北省军区宜昌离职干部休养所 湖北省军区宜昌离职干部休养所 0717-6091200 0717-6281997 26 湖北省军区襄阳第一离职干部休养所 湖北省军区襄阳第一离职干部休养所 0710-3266212 0710-3266206 27 湖北省军区襄阳第二离职干部休养所 湖北省军区襄阳第二离职干部休养所 0710-2301254 13669009188 28 湖北省军区襄阳第三离职干部休养所 湖北省军区襄阳第三离职干部休养所 0710-3512145 0710-3510586 29 湖北省军区孝感离职干部休养所 湖北省军区孝感离职干部休养所 0712-2083657 0712-2083660 30 湖北省军区咸宁离职干部休养所 湖北省军区咸宁离职干部休养所 0715-8259744 0715-8259735 31 湖北省军区黄冈离职干部休养所 湖北省军区黄冈离职干部休养所 0713-8352399 0713-8359166 32 湖北省军区荆州离职干部休养所 湖北省军区荆州离职干部休养所 0716-8449722 0716-8449692

[延伸阅读]

大量使用文职人员是现代军队的通行做法，从世界发达国家军队看，文职人员数量规模一般达到现役员额的一半以上。这次改革，顺应世界新军事革命发展潮流，着眼开创强军兴军伟业，建立统一的文职人员制度，扩大文职人员编配范围，延揽社会优秀人才为军队建设服务，将对优化我军力量构成、推进军队组织形态现代化产生重大而深远影响。

1、文职人员的身份属性是什么？

根据改革后文职人员的职能定位和国家有关法律法规，新《中国人民解放军文职人员条例》从两个方面对文职人员身份作了明确。在国家层面，文职人员依法享有国家工作人员相应的权利，履行相应的义务。在军队层面，文职人员是在军队编制岗位从事管理工作和专业技术工作的非现役人员，是军队人员的组成部分。

2、文职人员的职能使命是什么？

根据改革后对文职人员提出的使命要求，参照国际通行做法，文职人员平时履行相应岗位职责，根据需要参加军事训练和非战争军事行动，承担相应的作战支援保障任务，依法服现役。

3、文职人员岗位的类型和等级是如何设置的？

文职人员岗位分为管理和专业技术两类。其中，管理岗位是指担负领导职责或者管理任务的工作岗位，岗位等级由高到低设置9个等级，即部级副职、局级正职、局级副职、处级正职、处级副职、科级正职、科级副职、科员、办事员；专业技术岗位是指从事专业技术和专业技能工作，具有相应专业技术、专业技能水平和能力要求的工作岗位，分为高级、中级、初级岗位，由高到低设一级至十三级。

4、军队面向社会公开招考文职人员按照什么程序进行？

军队面向社会公开招考文职人员，一般按照制定计划、发布信息、资格审查、统一考试、面试体检、政治考核、结果公示、审批备案的程序进行。考试工作由全军统一组织实施。

责任编辑：余鹏飞