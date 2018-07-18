新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台湾阿帕奇直升机成军 环球网：蔡英文昨天很骄傲

台湾阿帕奇直升机成军 环球网：蔡英文昨天很骄傲
2018年07月18日 19:00 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：不看不知道，蔡英文昨天很骄傲

　　然后就。。。。

　　今天一早，环环（ID：huanqiu-com）看了下省长英文的脸书和推特。

　　这好像是她当下唯一的“国际舞台”了。。。。。。

　　不看不知道，一看，蔡省长很骄傲。

　　她的脸书是这样的：

　　原来她昨天参加了台军“阿帕奇”武装直升机的“成军典礼”，庆祝从美方接收的29架美制“阿帕奇”武装直升机具备完全作战能力。

　　她在推特上则是这么说的：

　　“如果直升机用来保卫我们的‘国家’和‘人民’，它们将所向披靡。台湾是一个有韧性的岛屿。”

　　呵呵，“台湾是一个有韧性的岛屿”……

　　部分“台独”拥趸看到蔡省长“斗志昂扬”的表态后，纷纷站出来表达支持。

　　30架“阿帕奇”可“摧毁共匪所有登陆船团”？

　　“共匪”都出来了……。

　　等等，30架“阿帕奇”？怎么只接收了29架？

　　哦，原来人家之前还掉了一架“阿帕奇”，直接坠落民宅了。

2014年4月25日，台军“阿帕奇”直升机坠毁。2014年4月25日，台军“阿帕奇”直升机坠毁。

　　对于“阿帕奇摧毁登陆船”，搞军事的环环也觉得不太客观。

　　“阿帕奇打坦克、装甲车确实有一手，可硬去攻击登陆舰船，还没接近，就已经被干掉了”。他说。

　　大陆军事专家刘青山对环环（ID：huanqiu-com）表示，AH-64E全能力成军，确实能在一定程度上提高台陆航部队的反突击、反渗透、反装甲作战能力。但台军“阿帕奇”存在很多先天不足，并不像台军说得那么厉害。

　　首先，缺乏支撑。现代作战都是体系对抗，“阿帕奇”固然是一款性能优越、表现不错的武装直升机，但它过去是在美军强大的空中力量体系下执行作战任务。脱离了原有体系，就无法充分发挥战术优势。战时状态下，台军陆航部队躲得过远程火力的打击，躲不过解放军严密的海空火力网，偶尔有一两架漏网之鱼，也逃不过解放军陆航部队直-10、直-19的低空猎杀。区区29架“阿帕奇”既没规模、又没支撑，唬不了人。

　　其次，水土不服。“阿帕奇”属于沙漠内陆机型，在中东和前南斯拉夫地区的使用效果还差强人意，但该机设计之初并未考虑海岛作战环境的特点，没有采取太多海洋地区防腐设计。而台湾地区高温高湿，四季多盐雾侵蚀，对“阿帕奇”的出动率带来严重挑战。

　　对了，蔡英文的“阿帕奇”之前出名，还因为台湾女演员李倩蓉等贵妇团“亲自驾机”，事后导致30万网友争相报名参观，此奇葩旅游项目，世界一绝。

　　所以，有的台湾网友也并不上“台独”吹牛的当。 

　　当然，大陆网友没有忘记补一刀：

　　呃……似乎发现了什么不可告人的秘密……

　　执笔：冬瓜侠 南江子

　

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区