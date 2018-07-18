台湾阿帕奇直升机成军 环球网：蔡英文昨天很骄傲

原标题：不看不知道，蔡英文昨天很骄傲

然后就。。。。

今天一早，环环（ID：huanqiu-com）看了下省长英文的脸书和推特。

这好像是她当下唯一的“国际舞台”了。。。。。。

不看不知道，一看，蔡省长很骄傲。

她的脸书是这样的：

原来她昨天参加了台军“阿帕奇”武装直升机的“成军典礼”，庆祝从美方接收的29架美制“阿帕奇”武装直升机具备完全作战能力。

她在推特上则是这么说的：

“如果直升机用来保卫我们的‘国家’和‘人民’，它们将所向披靡。台湾是一个有韧性的岛屿。”

呵呵，“台湾是一个有韧性的岛屿”……

部分“台独”拥趸看到蔡省长“斗志昂扬”的表态后，纷纷站出来表达支持。

30架“阿帕奇”可“摧毁共匪所有登陆船团”？

“共匪”都出来了……。

等等，30架“阿帕奇”？怎么只接收了29架？

哦，原来人家之前还掉了一架“阿帕奇”，直接坠落民宅了。

2014年4月25日，台军“阿帕奇”直升机坠毁。

对于“阿帕奇摧毁登陆船”，搞军事的环环也觉得不太客观。

“阿帕奇打坦克、装甲车确实有一手，可硬去攻击登陆舰船，还没接近，就已经被干掉了”。他说。

大陆军事专家刘青山对环环（ID：huanqiu-com）表示，AH-64E全能力成军，确实能在一定程度上提高台陆航部队的反突击、反渗透、反装甲作战能力。但台军“阿帕奇”存在很多先天不足，并不像台军说得那么厉害。

首先，缺乏支撑。现代作战都是体系对抗，“阿帕奇”固然是一款性能优越、表现不错的武装直升机，但它过去是在美军强大的空中力量体系下执行作战任务。脱离了原有体系，就无法充分发挥战术优势。战时状态下，台军陆航部队躲得过远程火力的打击，躲不过解放军严密的海空火力网，偶尔有一两架漏网之鱼，也逃不过解放军陆航部队直-10、直-19的低空猎杀。区区29架“阿帕奇”既没规模、又没支撑，唬不了人。

其次，水土不服。“阿帕奇”属于沙漠内陆机型，在中东和前南斯拉夫地区的使用效果还差强人意，但该机设计之初并未考虑海岛作战环境的特点，没有采取太多海洋地区防腐设计。而台湾地区高温高湿，四季多盐雾侵蚀，对“阿帕奇”的出动率带来严重挑战。

对了，蔡英文的“阿帕奇”之前出名，还因为台湾女演员李倩蓉等贵妇团“亲自驾机”，事后导致30万网友争相报名参观，此奇葩旅游项目，世界一绝。

所以，有的台湾网友也并不上“台独”吹牛的当。

当然，大陆网友没有忘记补一刀：

呃……似乎发现了什么不可告人的秘密……

执笔：冬瓜侠 南江子

责任编辑：张义凌