副省长落马前忙销证据:一排手机用醋浸泡后扔黄河

原标题：与妻子一起演练对抗调查的原副省长虞海燕，获刑15年

7月18日，重庆市第一中级人民法院公开宣判中共甘肃省委原常委、省人民政府原副省长虞海燕受贿案，对虞海燕以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币六百万元；对虞海燕受贿所得财物及其孳息，予以追缴，上缴国库。

经审理查明：1998年至2016年，虞海燕利用担任酒泉钢铁（集团）有限责任公司炼钢厂厂长、副总经理兼总工程师、总经理、董事长、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会主任、甘肃省人民政府副省长、中共甘肃省委常委、兰州市委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在产品销售、工程承揽、房地产开发及职务调整晋升等事项上谋取利益，直接或通过其妻李岩华收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币6563万余元。

重庆市第一中级人民法院认为，虞海燕的行为构成受贿罪。鉴于虞海燕收受都建明贿赂款中部分系犯罪未遂，且其到案后，能够如实供述自己的罪行，主动交代组织尚未掌握的部分犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。虞海燕表示接受判决，服判不上诉。

今年5月24日，重庆市第一中级人民法院一审公开开庭审理了虞海燕受贿一案。

去年1月11日晚十点整，当天下午还在出席甘肃省人大会议的时任甘肃省委常委、副省长虞海燕被宣布接受调查。

出生于1961年7月的虞海燕，1982年毕业后，先后在新疆钢铁公司、酒泉钢铁公司工作。2002年41岁时，出任酒泉钢铁（集团）有限责任公司总经理。其前后在酒钢工作了约20年。

之后，虞海燕转入政坛，曾任天水市委书记、甘肃副省长。2012年4月任甘肃省委常委，6个月后任兰州市委书记，2016年11月起担任甘肃省常务副省长。

去年6月，虞海燕被“双开”。

通报称，虞海燕严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，毫无党性原则和组织观念，搞团团伙伙，培植私人势力，对抗组织审查，拉拢腐蚀纪检干部和巡视干部，打探巡视信息，干扰监督执纪工作等。

“双开”通报还指出，虞海燕身为党的高级领导干部，毫无政治信仰和党性观念，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，严重损害甘肃省特别是兰州市的政治生态，性质十分恶劣、情节特别严重、社会影响极坏。

去年9月，电视专题片《巡视利剑》播出，虞海燕出镜说法。

片中介绍，2016年11月至2017年1月，中央第三巡视组对甘肃开展巡视“回头看”，巡视结束后第五天，虞海燕被中央纪委带走审查。

中央巡视组巡视期间，虞海燕安排自己在各部门的亲信，想方设法打探巡视回头看动向，同时着手转移家中的贵重物品，联系和自己有利益往来的多名老板，商量对策，统一口径。

据介绍，虞海燕把他家里跟相关老板的合影都剪碎了之后往马桶里冲，冲的时候把他家马桶都给堵了。他的妻子交代，在巡视期间，他家的桌子上摆了有一排手机，一个老板一个专号。和老板们商定口径后，虞海燕又把这些手机用醋浸泡后扔进黄河。

那段时间虞海燕经常到黄河边散步，他扔到黄河里的除了手机，还有砸碎的名贵手表等不少物品。但是，他多年来违纪违法留下的各种痕迹，是无法一一销毁的。随着回头看的进行，虞海燕的严重问题越来越清晰地浮出水面。

此时，虞海燕明白大势已去，但他仍不准备放弃对抗。他找到当地一名自称在中纪委工作过的退休警察，叫上妻子一起去“培训”，演练如何对抗调查。

虞海燕说，“他自己自称是中纪委的人，我把我爱人叫去，跟他（见面）实际上是叫他培训一下，看看就是以后如果人家要调查，看她怎么说。后来人家专案组调查完以后，跟我说，说这个人就是兰州市公安局退休的干部，我听了以后，我都觉得丢人。”

新京报记者注意到，虞海燕的秘书金晋哲在虞海燕一审当天，也被提起公诉。

当时，甘肃省人民检察院发布消息称：甘肃省兰州市委原副秘书长金晋哲（正处级）及同案被告人霍盈盈涉嫌受贿罪一案，经甘肃省人民检察院指定管辖，由天水市人民检察院依法向天水市中级人民法院提起公诉。

天水市人民检察院指控称，金晋哲在担任兰州市委副秘书长期间，利用职务上的便利，单独或伙同霍盈盈非法索取、收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究刑事责任。

虞海燕任职兰州后，先后从其之前掌舵的酒钢调来一百多名干部，其中包括金晋哲。

1979年出生的金晋哲曾在甘肃省国资委工作，2008年3月赴酒钢人力资源部劳动组织办公室挂职副主任。挂职期满后，金晋哲留在了虞海燕执掌的酒钢，后任兰州三毛事业股份有限公司副总经理。

2013年4月，在虞海燕出任兰州市委书记半年后，金晋哲调任兰州市委副秘书长，后被安排在兰州市七里河区挂职区委副书记。

责任编辑：余鹏飞