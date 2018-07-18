原标题：北京下半年房价如何？权威解释来了

今天下午，北京市政府新闻办联合北京市统计局、国家统计局北京调查总队召开新闻发布会，公布上半年北京经济运行情况。

国家统计局北京调查总队总统计师方晓丹介绍了上半年北京房地产市场价格以及住宅成交量方面的情况，对于大家关心的下半年房价问题，她也给出了预测。

上半年北京住宅销售面积下降41.1%

市统计局副局长庞江倩介绍，上半年北京住宅新开工面积511.6万平方米，增长16.3%。

据她介绍，上半年，全市商品房新开工面积909.3万平方米，同比下降8.8%；其中，住宅新开工面积511.6万平方米，增长16.3%。商品房销售面积229.9万平方米，下降46.2%；其中住宅销售面积161.4万平方米，下降41.1%。

此外，保障性住房建设加快推进。上半年，全市保障性住房完成投资517.9亿元，同比增长43.6%；新开工面积448.3万平方米，占全市新建商品房新开工面积的49.3%，同比提高9.2个百分点；销售面积60.2万平方米，占全市新建商品房销售面积的26.2%，同比提高5.7个百分点。

住宅成交量同比下降明显

方晓丹介绍，上半年住宅的成交量呈现出的是环比上升，同比下降的态势。

据有关部门的数据显示，二季度新建商品住宅的成交量比一季度环比上升81.7%，二手住宅的成交量比一季度环比上升63.6%。

“但是，与去年上半年的同期累计数相比仍然处于下降的态势，今年上半年新建商品住宅累计成交量和去年上半年相比是下降了27.8%，二手住宅累计的成交量是下降12%。”方晓丹说。

二手房价跌四个月，涨俩月

据介绍，今年上半年房地产销售市场的价格变化情况，从总体上看，基本是平稳的。具体看，一是环比价格有所回升。从1到6月份数据看来，新建商品住宅环比价格呈现出一个月在降、五个月基本持平或者微涨的状态。

“除了2月份下降，其他5个月都是持平或者微涨0.1%到0.2%的幅度。”方晓丹说。

二手住宅的价格略有不同，呈现四个月下降和两个月微涨的情况。

“涨的两个月，一个是五月份环比上涨0.3%，另一个是六月份环比价格上涨0.1%，比五月份回落0.2个百分点。”方晓丹解释。

同比来看，房价呈现持续下降的态势。到6月份为止，新建商品住宅价格和去年6月份相比下降了0.1%，6月份二手住宅的价格和去年6月份相比下降4.6%。

预测：下半年房价总体平稳

对于上半年北京房地产销售市场的成交量以及价格波动，方晓丹解释，这是受到前期挤压的需求释放，还有购房资格的审核时间从10个工作日压缩到1个工作日等因素综合影响的结果。

“根据我们目前监测情况看，市民的购房需求在3月到5月得到了部分释放，从6月份开始，住房的成交量有所回落，住房的价格涨幅有所收窄。”方晓丹说。

她预测，预计下半年在严格的调控政策持续作用之下，北京房地产市场的价格将继续保持总体平稳的态势。

责任编辑：余鹏飞