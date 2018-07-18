上海警备区首次面向社会招考文职人员 可干到退休

原标题：上海警备区首次面向社会公开招考文职人员，可干到退休

为深入贯彻党的十九大精神和习近平强军思想，延揽社会优秀人才为军队建设服务，根据中央军委统一部署，7月12日开始，全军首次面向社会公开招考文职人员工作全面展开。

文职人员是军队规模结构和力量编成改革的重要内容，是与军官、士官、义务兵并列的军队正式编制人员，其工资待遇比照同职级现役军官、工作相对稳定可干到退休、发展最高到副部级或技术高职。

本次统一招考，坚持需求牵引，服务部队急需，上海警备区招考工程、会计、医疗、护理4个系列的专业技术人员，主要在警备区干休所系统岗位工作。目前，报考热度持续升温，我们热诚欢迎广大有志服务军队建设的高校毕业生和社会青年踊跃报名。

军队文职人员的招考对象为普通高等学校毕业生或者社会人才。

其中：普通高等学校毕业生包括应届毕业生和非应届毕业生，应届毕业生是指2018年毕业且在当年12月31日前取得相应毕业证和学位证的毕业生；非应届毕业生是指在两年择业期内未落实工作单位，其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校，或者保留在各级毕业生就业主管部门（毕业生就业指导服务中心）、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生。

全军统一考试于2018年8月26日进行，内容包括公共科目和专业科目，主要考核报考人员的综合素质和专业基础。报考专业技术岗位的，安排公共科目和1门相应专业科目进行笔试。公共科目和专业科目考试大纲，可登录军队人才网浏览和下载。

其中，专业科目考试大纲分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、外国语言文学、历史学、理工学、农学、医学、图书档案学、艺术学、管理学等13类44个专业。对专业科目考试大纲没有覆盖的小语种和少数民族语言专业岗位，专业科目笔试按照相应语种语言本科教育教学大纲命题。

报名时间：2018年7月12日8：00至7月22日12：00。报名地址：军队人才网。公共科目考试时间：2018年8月26日9：00-11：00；专业科目考试时间：2018年8月26日14：00-16：00。

责任编辑：余鹏飞