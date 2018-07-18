原标题：新来的省纪委书记，先给下属立规矩

近日，中共中央批准：冯志礼同志任中共云南省委委员、常委和省纪委书记。陆俊华同志不再担任中共云南省委常委、委员和省纪委书记职务。

冯志礼此前担任自然资源部党组成员、中央纪委驻自然资源部纪检组组长。原任云南省委常委、省纪委书记、省监委主任的陆俊华，在今年6月已重返国务院任职，担任国务院副秘书长，其留下的职务一直没有补缺。

日前，云南省纪委监委召开干部职工大会，新任省委常委、省纪委书记冯志礼提出三点要求。他强调，纪检监察干部政治上要绝对忠诚，工作上要尽责担当，廉洁上要严格自律。

第一，政治上绝对忠诚。纪委监委是政治机关，必须把坚决维护习近平同志的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导放在首位，作为政治机关的天职，作为工作的根本。作为纪委监委的主要领导，要积极当好表率，带领班子和队伍，提高政治站位，增强政治自觉，突出政治建设，做政治上的明白人，当好总书记的忠诚卫士，当好党的忠诚卫士。

第二，牢记永远在路上的责任担当。坚决贯彻落实好赵乐际同志在云南视察指导工作时的讲话精神，坚持稳中求进的工作基调，更加科学、更加严密、更加有效地推动全省纪检监察工作高质量发展。紧紧围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，开展监督执纪问责工作，督促推动党中央决策部署在云南的贯彻落实。坚决落实好赵乐际同志提出的进一步净化优化云南政治生态的要求，充分履行监督执纪问责、监督调查处置职责，用好“四种形态”，把握好“树木”和“森林”的关系，排查政治污染源，清除政治污染底泥和政治污染因子，发挥好纪检监察机关政治“显微镜”“探照灯”和“传感器”的作用，助力助推构筑风清气正的政治生态，为云南经济社会发展提供强有力的政治保证。

第三，做到严格自律。始终坚守铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当，始终做到思想干净、精神干净、文化干净、行为干净，努力学高，坚持身正，抓好班子，带好队伍，在履职尽责中锻造好队伍，努力打造一支忠诚坚定、担当尽职、遵纪守法、清正廉洁的铁军，确保纪检监察队伍每一个同志都不掉队，确保党和人民赋予的权力不被滥用，确保惩恶扬善的利剑永不蒙尘。

责任编辑：余鹏飞