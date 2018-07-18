1名副国1名正部17名副部因为这事紧急出动

原标题：1副国1正部17副部紧急出动

北京，15日20时至17日20时，强降雨持续48小时，成“全国暴雨中心”。

据统计，全北京平均降水量达到100毫米，即为大暴雨水平，这48小时里下的雨相当于北京全年六分之一降雨量。时隔20年，首都“大水盆”密云水库蓄水量也再次突破22亿立方米大关。

暴雨中，共转移5千多人，无人员伤亡。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，除了各地各级的应急救援和救灾干部外，北京市党政高层悉数出动，前往一线检查防汛工作。

17日早上7点50分，中央政治局委员、北京市委书记蔡奇赶到市委值班室，通过视频系统连线市防汛抗旱指挥部以及西城、海淀、丰台、顺义、怀柔、密云等区和市应急办、市气象局、市排水集团等单位，详细询问防汛抢险情况，指挥调度防汛工作。

蔡奇指出，广大党员干部要冲在防汛第一线，随时掌握情况，及时处理突发问题，重要点位要有人值守。要加强巡查，多去漏雨的居民家中看看，把关心送上门。

蔡奇在最后还强调，市委常委、副市长要带队到基层检查，尽快排除灾情险情，确保安全度汛。

北京市委常委、秘书长崔述强等参加上述指挥调度防汛工作。

下午，北京市委副书记、市长陈吉宁雨中赶赴通州区检查一线防汛工作。

北京市委常委、常务副市长张工

北京市委常委、副市长阴和俊

北京市委常委、纪委书记，市监察委主任张硕辅

北京市委常委、政法委书记张延昆

北京市委常委、教工委书记林克庆

北京市委常委、宣传部部长杜飞进

北京市委常委、组织部部长魏小东

北京市委常委、统战部部长齐静

北京市委常委，北京卫戍区政委、党委书记，陆军党委委员，中将姜勇

北京市副市长张建东

北京市副市长隋振江

北京市副市长王宁

北京市副市长殷勇

北京市副市长卢彦

北京市副市长杨斌

民革中央专职副主席、北京市委主委，北京市副市长王红

分别到房山、怀柔、丰台、平谷、石景山、门头沟、昌平、密云、顺义、国家速滑馆、海淀、大兴、市水务局、延庆检查防汛工作。北京市政府秘书长靳伟一同检查。

上述参加指挥调度和检查防汛工作的领导，包括全部现任北京市委常委和市政府领导。

此前一天，7月16日，蔡奇早上赶到市委值班室通过视频系统指挥调度防汛工作，下午赶赴怀柔防汛一线检查。

大水峪水库这次承接了怀柔区降雨峰值的椴树岭等地来水，水位超过汛线。蔡奇乘车直奔大水峪水库，因水断路，换乘库区工作车辆，到176米高的大坝察看。蔡奇还慰问了现场区镇干部，他说，雨情危急时刻，正是群众最需要我们的时候。各级干部要加强值守，深入一线，确保群众安全。

后蔡奇又赶到111国道被大水冲毁现场，察看水势和桥梁及路基损毁情况后，他要求抓紧抢修，尽快恢复国道通车。蔡奇一一握手感谢坚守抢险一线的电力、路桥、路政工人，提醒大家在抢险的同时注意自身安全。

琉璃庙镇后山铺村群众的生产生活物资因大水受到严重损失。蔡奇走进受灾群众家中查看，他叮嘱各级干部，要确保群众避险安置，照顾好大家的基本生活。

村里受灾群众早前连夜被转移到学校。蔡奇到学校逐个房间查看，他说，这里的条件肯定不如家里好，让我们一起克服困难，重建家园、恢复生产。

学校中的转移群众，一位孩子在地铺上熟睡，蔡奇上前与家长交流

同在16日下午，陈吉宁前往昌平区、密云区。在抢险现场，陈吉宁主持召开应急调度会议，他要求严格落实防汛责任，切实做到干部靠前、在岗在责。

领导们检查调度，冲在一线抢险救灾的还有大批量的基层工作者。有徒步6公里的消防员，有彻夜无眠的村干部，有吃不上热饭的路桥养护工人，有浸泡在水中清积水的环卫职工，还有子弟兵、交警、电力工人等等。

此轮强降雨，北京部分地区还因出现积水备受关注。其中，回龙观及西二旗区域一度积水断路。对此，北京市防汛办新闻发言人、总工程师刘洪伟解释，该地区短时雨强较大，加上区域内基础设施不够完备，如排水管线不配套等，综合影响造成此次积水。

责任编辑：余鹏飞