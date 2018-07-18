与雄安新区有关的这个小组首次披露 李小鹏露面

原标题：与雄安新区有关的小组

7月17日，京津冀暨雄安新区交通建设领导小组召开会议，传达学习京津冀协同发展领导小组会议精神和《中共中央国务院关于对<河北雄安新区规划纲要>的批复》文件精神，研究京津冀交通一体化暨雄安新区综合交通运输体系建设三年行动计划（2018-2020年）及2018年重点工作。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，这是“京津冀暨雄安新区交通建设领导小组”首次披露。

此次会议上，交通部部长李小鹏发表讲话，京津冀三省市和交通部领导戴东昌、陈健、杨斌、金湘军、张古江出席会议。

李小鹏资料图

此外，领导小组成员参加会议，领导小组办公室成员、雄安新区管委会有关负责人列席会议。

李小鹏在会上强调，要将雄安新区打造成为交通强国建设的先行区，在建设快速便捷的区域综合交通网络上狠下功夫，确保如期完成雄安新区对外骨干交通路网建设目标。

“政事儿”注意到，2014年，交通部还成立了京津冀交通一体化领导小组。组长为时任交通部部长、党组书记杨传堂。

雄安新区成立后，该小组曾召开会议，支持雄安新区综合交通运输体系建设，为京津冀协同发展和雄安新区建设提供坚强交通保障。

“政事儿”注意到，自去年4月1日雄安新区正式设立以来，还有多个与雄安有关的小组披露。

在河北省层面，雄安新区规划建设工作领导小组，也在两个月前亮相。

据《河北日报》报道，5月15日上午，河北雄安新区规划建设工作领导小组召开专题会议，深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，传达学习落实中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在雄安新区调研时的重要讲话精神，研究河北省贯彻落实意见。

据公开资料，河北雄安新区规划建设工作领导小组的组长为河北省委书记王东峰，第一副组长是河北省委副书记、省长许勤，办公室主任为河北省委常委、副省长、雄安新区党工委书记陈刚。

王东峰、许勤在雄安新区调研（资料图）

6月15日，王东峰主持召开了河北雄安新区规划建设工作领导小组会议。从报道中，可以看出该领导小组的负责领域。

此次会议，研究了雄安新区规划编制工作，听取雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境治理和保护规划等工作的汇报，对进一步完善提升规划工作提出要求。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，除了交通部，其他部委也成立了相关小组。

去年11月新华社报道，原环保部成立了雄安新区生态环境保护工作领导小组，并由中央财政在中央水污染防治专项资金中安排了5亿专项资金，支持雄安新区的环境综合整治工作。

该小组组长为生态环境部部长李干杰。

李干杰（资料图）

就在原环保部成立该领导小组一个月后，河北省环保厅跟进成立了支持雄安新区生态环境保护工作领导小组，下设8个工作组。

“政事儿”注意到，除了党政领域，多个参与雄安新区建设的央企，也对应成立工作领导小组。

责任编辑：余鹏飞