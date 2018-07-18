5岁中国男孩在泰被大巴碾压身亡 因司机倒车疏忽

原标题：5岁中国男孩在泰被大巴碾压当场身亡 因司机倒车疏忽

[环球网综合报道]继泰国游船倾覆事故后，又一起悲剧在泰国发生：18日，一名5岁中国男童在泰国寺庙内被一辆正在倒车的大巴碾压致死。

据泰国头条新闻18日报道，这名中国男童当天在泰国春武里府某寺庙内停车场玩耍，不幸被一辆正在倒车的旅游大巴车撞倒，头部被碾压当场身亡。男童的父母发现后痛哭不止。

事发当时究竟发生了什么？泰国网报道称，警方赶到现场后了解到，这名中国籍男童跟随父母到泰国旅游，事发前他正在寺内和小猫玩耍，男童头部被严重碾压变形，当场死亡。

37岁的涉事大巴车司机向警方介绍称：当时自己正准备送中国游客前往下一个目的地，倒车看后视镜时并无异常。突然听见有人大声喊叫“轧到孩子了！”并让自己停车。他表示自己也吓到了，没想到会轧到小孩。

一旁的目击者称，当时小男孩正在停车场上和寺庙里的小猫玩耍，可能当时小孩玩耍的地方是视线盲区，司机没有看见危险，才造成如此悲剧。

目前警方以“疏忽驾驶致他人死亡”的罪名逮捕了大巴司机，此事件仍在进一步调查中。

责任编辑：张义凌