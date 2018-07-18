北京19日20日山区发生泥石流等地质灾害风险较高

原标题：北京发布地质灾害气象风险黄色预警

央视网消息：降雨虽然已经结束，但地质灾害的风险仍在。北京市规划国土委和北京市气象局今早9点联合降级发布地质灾害气象风险黄色预警，未来两天内，北京市房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高，请注意防范。

责任编辑：张义凌