新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京19日20日山区发生泥石流等地质灾害风险较高

北京19日20日山区发生泥石流等地质灾害风险较高
2018年07月18日 20:03 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：北京发布地质灾害气象风险黄色预警

　　央视网消息：降雨虽然已经结束，但地质灾害的风险仍在。北京市规划国土委和北京市气象局今早9点联合降级发布地质灾害气象风险黄色预警，未来两天内，北京市房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高，请注意防范。

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区