北京今年这场持续58小时的雨到底有多大？(图解)

原标题：持续58小时，北京今年这场雨到底有多大？
7月15日至18日，北京经历了入汛以来最强降雨过程，根据北京市气象局消息，此次降雨持续约58小时，全市平均降雨量103.1毫米，市水务局密云张家坟水文站录得386毫米雨量。此次降雨过程存在降雨持续时间长、累计雨量和短时雨强大、空间分布不均等特点。
本次降雨明显空间分布不均。由于低空为西南风，水汽通道从西南向东北倾斜，加上地形抬升，此次过程密云、怀柔、昌平、石景山至房山一带（北京山前地区）降雨相对明显。东北部平均降雨134.9毫米，为全市最高。
北京夏天常有暴雨，和近年的暴雨比起来，这次降雨过程不算最强，2016年“7.20”暴雨时，全市平均降雨213.5毫米，城区更达到274毫米。
为什么北京7月中下旬多降雨？气象部门表示，每年7月下旬到8月上旬是我国北方降雨达到高峰的时期，也叫“七下八上”主汛期。
据预计，这次降雨结束后，北京将迎来“桑拿天”，未来一周最高气温均超30℃，其中，周末最高气温达到35℃。
点击进入专题：北京强降雨18日晨结束 将开启“桑拿”模式
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