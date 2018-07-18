中国游客世界杯期间在俄花费6500万美元 仅次于美

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原标题：排名第二！中国游客世界杯期间在俄花费6500万美元
[环球网综合报道]据俄罗斯卫星通讯社18日报道，俄罗斯《生意人报》援引俄罗斯储蓄银行的数据报道称，2018世界杯期间，中国公民在俄罗斯花费41亿卢布（约合6500万美元），位居消费总榜第二。
根据统计，整个2018年世界杯期间，来自194个国家的外国球迷共计在俄罗斯消费了大约15亿美元。
其中，美国球迷的消费总额位居榜首，共计花费56亿卢布（约合8883万美元）。消费项目主要为：约13%用于支付用餐、30%支付酒店住宿、3%购买礼品。
中国紧随美国之后位居第二，共计花费41亿卢布（约合6500万美元）。消费项目主要为：约5%用于支付用餐、10%支付酒店住宿、26%购买服装、11%购买化妆品，另有10%购买饰品。
其次为墨西哥，共计花费约22亿卢布（约合3490万美元）。
此外，俄储蓄银行的数据中还显示，世界杯期间，中国球迷在莫斯科市中心的尼科利斯基街购买了价值5000万卢布（约合79.88万美元）的商品，美国用户消费1600万卢布（约合25.63万美元）。
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