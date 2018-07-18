原北京作协副主席凌力教授逝世 曾获茅盾文学奖

原标题：当代著名历史小说家、人民大学清史研究所教授凌力先生逝世

当代著名历史小说家，中国人民大学清史研究所研究员、教授，原北京作协副主席凌力先生，因病于2018年7月18日上午8时许在北京逝世，享年76岁。

凌力 资料图 本文图片均来自“十月文艺”微信公众号

凌力先生一生沉潜史籍、辛勤笔耕，创作了《少年天子》《暮鼓晨钟》《倾城倾国》《梦断关河》《北方佳人》等长篇历史小说以及中篇小说、散文随笔、清史研究等共计500余万字，其中《少年天子》曾获第三届茅盾文学奖，对中国当代文学产生了重要的影响。

凌力作品：明亡清兴三部曲

一代大家远行，她深厚的史学功力和卓越的文学创造力凝聚而成的历史小说精品终成绝唱，令人痛惜不已。她的逝世，是中国文坛的重大损失。

凌力文集

云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。

凌力先生千古！

北京十月文艺出版社

2018年7月18日

凌力 资料图

凌力，1942年2月生于陕西，1965年毕业于中国人民解放军西安军事电讯工程学院，中国人民大学清史研究所研究员、教授，曾任北京作协副主席。

1980年开始发表作品，先后出版了长篇历史小说《星星草》《少年天子》《暮鼓晨钟》《倾城倾国》《梦断关河》《北方佳人》，中篇小说《幼年》《火炬在燃烧》《失落在龟兹古道的爱》，清史研究《清宫悬案》和散文随笔《蒹葭苍苍》等六十余篇。其中，《少年天子》获第三届茅盾文学奖，《梦断关河》获首届姚雪垠长篇历史小说奖、首届老舍文学奖、首届北京市文学艺术奖，《北方佳人》获北京市第六届文学艺术奖。

来源：微信公众号“十月文艺”

责任编辑：余鹏飞