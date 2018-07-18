安徽全省16个地级市要合并为11个地级市?官方回应

原标题：安徽民政厅回应网友全省简化为11个地级市建议：应谨慎对待

近日，有网友向安徽省官方建议将16个地级市合并为11个，认为目前“多数地级市体量较少，无法辐射带动辖区发展”。安徽省民政厅于7月16日正式予以回复。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）检索人民网地方领导留言板发现，上述建议发布于7月11日。安徽省民政厅7月16日的回复称，行政区划调整事关重大，应谨慎对待。

这名网友自称是“来自安徽省的居民”。在该篇题为“关于安徽省区划格局的建议”中分析称，“安徽省处于华东地区，比邻长三角经济区，同时也比邻中原经济区。从我省城市格局看起来，省内地级市偏多，县级市数量偏少。城市布局不均匀，城镇化不协调。多数地级市体量较少，无法辐射带动辖区发展。”

安徽区划

他的具体建议是：

“第一，宿州淮北合并，原辖区统一。

“第二，蚌埠淮南合并，原辖区新增蒙城，凤阳县。

“第三，拆分亳州市，谯城区设立县级市亳州市。

“第四，合肥市，原辖区新增寿县，舒城县。

“第五，阜阳市，原辖区新增涡阳，利辛县。

“第六，芜湖马鞍山铜陵合并，原辖区统一。

“第七，安庆池州合并，原辖区新增枞阳县。

“第八，滁州市，原辖区划出凤阳县。

“第九，宣城市，原辖区划出绩溪县，旌德县。

“第十，六安市，原辖区划出舒城县。

“第十一，徽州市，原辖区，新增绩溪县，旌德县。”

即，将安徽省现有的16个地级市简化为11个地级市。此外，他还建议新增6个县级市——“无为、南陵、庐江、蒙城、太和、萧县”。

该网友认为，建议新增的县级市有助于“完善城市群节点，重点发展中心城市，做大做强”。

此外，他还附上了一张按自己建议修改后的下辖11个地级市的安徽省行政区划图。

针对网友如此大胆的建议，安徽省官方如何回应呢？

7月16日，安徽省民政厅在官方回复中强调，“行政区划调整事关重大，涉及面广，与经济发展、历史文化、资源配置、群众利益等密切相关，应谨慎对待。”

此外，安徽省民政厅还提到，“实施行政区划调整，需要制定科学的调整方案，进行社会稳定风险论证评估，规范履行报批程序，稳妥有序地推进实施。省民政厅将按照省委、省政府的战略决策，加大工作力度，加强调研论证，适时稳妥地推进行政区划调整，逐步实现生产力布局和城镇体系优化相匹配，行政区域与经济区域相协调，合理开发与资源环境保护相统筹。”

回复最后，安徽省民政厅向网友对本省行政区划管理工作的关心和支持表示了感谢。

责任编辑：余鹏飞