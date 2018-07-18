超越歼-20与F-35 中美六代战机研发竞逐初现端倪

原标题：装备 | 超越歼-20与F-35！中美第六代战机研发竞逐初现端倪

随着F-35、歼-20与苏-57等第五代战机的列装，隐形战斗机已经从图纸和想象中走入现实，成为时下前沿空天力量的核心要素。根据航空工业“成熟一代，发展一代”的研发规律，五代战机的面世，也意味着各国对于第六代战机研发的竞争也即将拉开帷幕。

近日，美国国防部逐渐披露了自2016年以来其规划下一代战机的构想和要素，国内媒体也报道了多项可能用于中国第六代战机的若干项先进技术。虽然目前我们尚无法探知这些未来战机的全貌，但仍可以从目前已知的信息中窥得一些端倪。

美国：概念先行 打造“穿透型”优势

在目前各国披露出的六代战机项目中，美国的方案启动时间最早，可能应用的先进技术最多，新型作战系统概念的渗透最为广泛，但也因此带来诸多技术困难和研发路径的不确定性。

据美国《防务新闻》网站近期报道称，在2016-2017年期间启动的美国空军对其在2030年的装备展望中，就提出“穿透型制空战机”的概念。这种新型战机计划采用新型的气动外形和发动机，用以获得更远的航程、载弹量和更强的生存能力。这型战机的空中优势也将依靠其对航天、电子和网络作战能力的整合来获得。

▲美国空军2030年宣传片中公开的六代机设想图。

同时，美国军方提出的六代战机构想认为，未来战机系统或许与F-22和F-35等五代战机不同，并不局限于将功能集成在一个单一的机体的方案，而可能由两到三种承载不同功能的机型协同构成。

美空军认为，在高度发展的指挥控制系统和侦察情报系统的支持下，这种组合不仅能应对未来的各种空中威胁，也可以适时将现有的第五代甚至第四代战机整合进这一体系中，实现“以新带老”，提高空中力量的运用效能。

此前，美空军已经提出了F-35战斗机与F-15或F-16战斗机协同作战的方案，以及未来的第六代战机与新一代无人机协同作战的方案。而根据参与六代战机预研的技术专家的说法，未来的空中作战系统将不局限于有人-无人飞机的协同——这意味着其他更有突破性的方案可能也在讨论当中。

凭借超越现有空中作战体系的超前概念，以及目前仍“举世无双”的航空/电子技术优势，美国很可能在第六代战机的竞争中拔得头筹。不过，也应看到美国在研发进程中可能遭遇的若干困难。由于计划大量采用新技术，并且试图在设计理念和体系结构上“标新立异”，美国的第六代战机研发项目势必将耗费极大的成本。事实上，在目前六代战机尚“无影无踪”时，美国空军就计划为此投入数十亿美元。美媒报道称，美空军计划在2019财年投入5.04亿美元用于六代战机研发，在2020财年则将攀升至14亿美元，在2022年更可能高达31亿美元。过高的成本很可能使美军不堪如此的重负。

▲法国“神经元”无人战机协同作战设想图

除成本外，第六代战机的设计概念本身也可能遭遇美国军种体制带来的障碍。计划将航天、网络和电子作战能力集成到未来战机之上的设计思路，势必会导致各军种对未来作战任务划定的争议，以及对第六代战机的归属权的争夺。尤其是在特朗普和部分议员一意推行太空部队独立建军的背景下，融合空天网作战能力的第六代战机将成为未来空军和太空部队作战任务的“交集”，进而引发军种利益冲突。如果有关利益划分的冲突难以化解，又会导致第六代战机的研发遭遇延宕甚至搁浅，进而影响美国空中力量的发展。

中国：脚踏实地 奠定坚实基础

与概念先行，以打造压倒性优势为目标的美国第六代战机研发规划不同，中国的第六代战机研发项目似乎更为低调，项目进程也更加脚踏实地。根据《兵工科技》微信公号发布的消息称，中国已经在多项可用于六代战机的分系统研发项目上取得突破，其中包括变循环发动机、新型综合航电系统和太赫兹雷达等关键性技术。

▲网友绘制的中国六代机设想图

《兵工科技》微信公号报道称，由于六代战机需要更高的巡航速度，因而目前拟用于五代战机的发动机显然不适应未来战机的需求。而自适应变循环发动机则能满足这种技术需求。在2012年珠海航展上，时任中航发动机副总裁的张健先生在接受记者采访时明确表示，中国已经在研究国产变循环发动机。而在2017年举行的一次航空技术展上，中国相关单位就低调展了新一代发动机概念图。报道称，这种发动机“适用飞行速度3-4马赫，飞行高度3万米的战斗机”，这一指标已经远远超越了国产第五代战机的技术需求，有可能属于自适应变循环发动机。

▲中国电子科技集团公司日前顺利完成了首部全固态太赫兹成像雷达系统样机的研制。

在新型航电系统方面，中国则可能将目前装备在歼-20战斗机的多传感器融合技术与物联网技术整合，进一步提升信息集成能力和战场态势感知能力，使六代战机不仅成为一个个体的先进作战平台，也能作为空中合同作战体系（如作战机群、防空系统和雷达/监视侦察系统构成的体系）的重要指挥控制节点，在未来空中作战中发挥“领头羊”的作用。另据俄罗斯媒体报道称，中国在可以探测空中隐形目标的太赫兹雷达的研发领域也进展迅速，可能在未来应用于第六代战机上。

虽然有关中国第六代战机研发的信息只有“只言片语”，但从目前披露的内容来看，相比于美国将各种“高上大”的概念一股脑堆砌在六代战机上的设计思路，中国的研发路径更加脚踏实地。中国新一代战机可能使用的发动机、航电系统和雷达等分系统的研发，均依托于歼-20相关系统的研发运用经验，这将为第六代战机的研发奠定坚实的基础。虽然中国的研发思路看起来比美国的先进概念稍显保守，但也或许因此能规避一些技术陷阱和思维误区。同时，对于外国先进概念和技术的观察和汲取，也将继续推动中国航空工业的发展。

责任编辑：张义凌