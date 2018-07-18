民商事案诉讼时效咋界定?最高法出台司法解释明确

原标题：民商事案件诉讼时效如何界定？ 最高法出台司法解释明确

新京报快讯（记者王梦遥）诉讼时效制度是民商法中的一项基本制度，去年施行的民法总则对原民法通则中关于诉讼时效的条款做了调整。但由于两法规定不同，司法实践中出现了不少争议。7月18日，最高人民法院发布司法解释，对“诉讼时效”的适用做出了明确规定。

所谓诉讼时效，是指民事权利受到侵害的权利人在法定时效期间内不行使权力，当时效期间届满时，债务人就获得诉讼时效抗辩权。也就是说，在诉讼时效届满之后，权利人行使请求权的，法院不再予以保护。

去年10月1日起施行的民法总则改变了此前民事通则的规定，将民事诉讼时效由2年改为3年。

打个比方，A公司于2014年11月1日向B公司借款50万元。按照民法通则规定，B公司如果想通过打官司要回钱，必须在2016年11月1日前向法院提起诉讼，如果超过2年，法院就不再保护B公司的债权。

民法总则施行后，诉讼时效从2年改为3年，因为两法规定的不同，这导致在司法实务中如何正确适用诉讼时效制度存在较大争议。正因如此，亟需统一司法裁判标准。

最高法今天发布的《关于适用<中华人民共和国民法总则>诉讼时效制度若干问题的解释》规定：

第一条 民法总则施行后诉讼时效期间开始计算的，应当适用民法总则第一百八十八条关于三年诉讼时效期间的规定。当事人主张适用民法通则关于二年或者一年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持。

第二条 民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法通则规定的二年或者一年，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院应予支持。

第三条 民法总则施行前，民法通则规定的二年或者一年诉讼时效期间已经届满，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持。

第四条 民法总则施行之日，中止时效的原因尚未消除的，应当适用民法总则关于诉讼时效中止的规定。

第五条 本解释自2018年7月23日起施行。

责任编辑：余鹏飞