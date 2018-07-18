落马院长假装不为亲属谋利 大姐一直捡废品吃低保

原标题：大姐捡废品吃低保 这个法院院长听说被调查摔玉镯算八字……

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）大姐家庭拮据，多年来一直靠吃低保和捡废品为生；侄子没有正式工作，一直是临时工；二哥却到处打着院长的旗号干预执行“赚钱”。听说被纪委监委调查，他摔碎了价值5万元的玉镯。在接受组织审查前夕，授意妻子带着他的生辰八字，向大师求神问卦。利用手中权力“正常”为当事人办事后受贿，收钱后打“借条”以应付组织调查；坚持只收熟人的礼品，假装不为亲属谋福利……在媒体眼中，他是典型的“双面院长”。

据吉林省纪委监委通报，2018年6月下旬，经吉林省委批准，吉林省纪委监委对长春市中级人民法院原党组书记、院长张德友严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。等待他的，还有即将到来的法律审判。

纪委监委通报 长春中院原院长张德友被双开

吉林省纪委监委在通报中指出，经查，张德友违反政治纪律，对抗组织审查，参加迷信活动；违反中央八项规定精神，多次违规接受宴请；违反组织纪律，违规招录文员，在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金；违反工作纪律，利用职权违规干预、插手诉讼案件；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利为他人和相关公司谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。

通报指出，张德友身为党员领导干部和公职人员，理想信念缺失，纪律意识淡漠，知纪破纪、执法违法，严重违反党的纪律和国家法律法规规定并涉嫌犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报省委批准，决定给予张德友开除党籍处分；由吉林省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。

农民家庭出身的博士院长 从基层民警奋斗到厅级干部

法制晚报·看法新闻记者注意到，吉林省纪委监委将张德友作为反面典型，专门进行深入剖析，揭露了这个表面上“义正辞严”，实则“来者不拒”的双面院长，其一步步走向腐化堕落的人生轨迹被悉数还原。

如果没有被查出问题，张德友完全可以作为一个励志人物被人树立成楷模。1965年，张德友出生于长春市二道区的一个农民家庭，上有两个哥哥和两个姐姐。1986年，21岁的张德友考入吉林公安高等专科学校治安专业，毕业后被分配到长春市公安局二道区分局当了一名民警。

1996年，已经成为正科级侦查员的张德友再次返回“象牙塔”——进入吉林大学法学院进修法学专业，3年后获得法学硕士学位，6年后获得法学博士学位，并进入沈阳农业大学从事博士后研究工作两年。这一时期张德友最引以为豪，其博士毕业论文被评为优秀，博士后出站报告得到评审组充分肯定，多篇论文在国内重要刊物上发表。

2005年从博士后流动站出站后，他先后担任白山市政府办公室副主任、市政府法制办公室主任、市中级人民法院副院长，吉林市中级人民法院院长，直至省会城市长春市中级人民法院院长。从2006年任白山市政府法制办主任到2012年任长春市法院院长，张德友用7年时间完成了由正处长级到正厅长级的华丽转身。

走上领导岗位的张德友，从2006年收受第一笔贿赂开始，开启了人生的“下滑路”。

张德友的黑白两面 收受贿赂手段“高明”

据《中国纪检监察报》报道，张德友法学博士出身，又在审判机关工作多年，其收受贿赂思虑之周全、手段之隐蔽，无不体现出很强的反侦查意识。

手段一：避开焦点——人们最关注的最“危险”。高智商的张德友害怕出事，在接受请托干预案件时，往往披上“合法”外衣。2010年以来，张德友利用职务便利，先后多次为10余家企业在经济纠纷案件诉讼、执行等方面谋取利益，收受大量钱物。

手段二：人熟为宝——老朋友“安全系数”高。张德友2012年12月担任长春市中级人民法院院长后，只挑他认为“安全”的熟人收受钱物。长春市某小额贷款公司总经理崔某，是张德友的“老朋友”。担任长春市法院院长后，张德友承诺将其女儿安排到法院系统工作，于2014年至2016年每年收受崔某所送人民币20万元，共计60万元。

与“收钱”相比，“收物”似乎更加安全。截至案发时，仅查获其收受的年份茅台酒就多达几十箱，价值上百万元。

手段三：以借为名——明修栈道，暗度陈仓。早在当民警时，张德友便通过妻子周丽娟，结识了长春市某小额贷款公司和某汽车服务公司法人代表王某、蒋某夫妇。2002年以来，张德友先后在王、蒋的儿子高考、研究生招录、工作安排以及公司诉讼案件等方面，多次提供帮助。从2008年开始，张德友多次共收受王、蒋夫妇人民币共计310万元、美元1万元。为了掩人耳目，他象征性地给王、蒋夫妇打下借条，直至案发依然坚称是“借款”。然而，10年过去了，张德友的家庭财产通过各种渠道不断积累，却未曾还过王、蒋夫妇一分钱。

大姐捡废品侄子是临时工 二哥却打院长旗号“赚钱”

在听说自己被组织调查后，张德友的第一反应竟是把一只价值5万元的玉镯摔得粉碎扔进了垃圾箱。颇为讽刺的是，这只玉镯正是他刚刚从所谓“朋友”那里收受来的，摔它是因为它给自己带来了“霉运”。

张德友告诫亲属们“有事不准来找我”。张德友的大姐家庭拮据，多年来一直靠吃低保和捡废品为生，简陋的家中甚至没有一张像样的床。大哥家的侄子调动工作多年来一直没有落实编制，成为临时工。张德友担任长春市法院院长后，某区委领导要帮忙解决，却被他回绝了。当调查组在他侄子家中搜查出多箱张德友转移寄存的年份茅台酒后，侄子依然信誓旦旦地对调查组讲：“我叔肯定没有问题，因为他对我们要求很严格。”

然而，他的二哥张德柏作为基层领导干部，退休后违规到企业兼职取酬，打着张德友的旗号插手、干预长春市法院案件的诉讼和执行，并多次收受案件当事人贿赂，张德友甚至还帮助其打招呼、“开绿灯”。

随着风声越来越紧，张德友居然想到了找“神灵”庇佑。在接受组织审查前夕，张德友先后三次授意妻子带着他本人的“生辰八字”，向所谓的“大师”求神问卦、占卜吉凶，妄图“驱邪避难”。

两个老领导均未平安着陆 退休后与其一起被查

法制晚报·看法新闻记者注意到，在张德友被宣布落马的前后，他在吉林白山的老领导以及长春中院的老领导，都被宣布接受纪委监委调查。

张德友在长春市中级人民法院的前任领导为宋利菲，在宋退休之后，张德友开始接班。根据纪委监委通报，宋利菲并未能够平安着陆，两人几乎同时落马。

据吉林省纪委监委6月21日消息，长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

宋利菲1968年10月参加工作，1974年7月加入中国共产党。1981年1月，任共青团长春市委副书记；1991年8月，任长春市人民检察院副检察长；1997年4月，任吉林省委政法委副书记；2007年12月，任长春市中级人民法院党组书记、院长；2012年8月，退休。2018.06 接受纪律审查和监察调查。

2018年6月12日，吉林省纪委监委消息称：吉林省人大常委会正厅级退休干部周化辰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。周化辰1968年3月参加工作，1976年4月加入中国共产党，曾任吉林省敦化市委书记，延边州副州长，省政府副秘书长兼办公厅党组成员、副主任，白山市委副书记、市长、市委书记，吉林市委书记等职。

记者注意到，2004至2008年，周化辰主政吉林白山，张德友在此期间先后担任白山市政府办公室副主任、市政府法制办主任。张德友的这一老领导，同样未能全身而退，周化辰曾一度享受副部待遇，在退休后因严重违纪而被降为了正厅级，这是一年之后再度被查。

责任编辑：余鹏飞