台湾渔船为何被联合国扣留？台网友:因为是中国省

原标题：联合国，对不住，这船我们没管好。

联合国旗下的国际劳工组织（ILO）18日宣布，已扣留了首艘违反《渔捞工作公约》的渔船。涉事渔船来自中国台湾省，台当局外事部门声称本案渔船已获释。

据台湾“中央社”报道，由ILO发布的《渔捞工作公约》（Work in Fishing Convention）旨在保护渔工权益，于2017年11月生效。

“中央社”报道截图

生效近一年后，ILO于2018年7月18日在官方网站宣布，就违反该公约问题，于5月派员在南非开普敦扣留了首艘渔船。督察员在检查该艘渔船时发现存在连串问题，包括缺少文件、住宿环境不佳、食物不足、救生圈及船锚无法使用等。

ILO官网还援引南非海事安全局的保罗（Thelma Paul）表示，该船仅有两名船员有工作合约，甚至没有船员名单，船员的健康和安全情况也非常糟糕。“救生圈烂了，必须更换，船锚无法使用，有个锚甚至不见了。”

另据法新社报道，国际劳工组织发言人罗兰（Hans Von Rohland）提及这艘渔船来自中国台湾省，并且船主也在台湾。ILO称，船只在6月底被释放，船主被要求依据《渔捞工作公约》改善问题。

台湾渔船“福甡11号”曾在南非被扣留（图片来源：国际劳工组织网站）

台湾“农委会渔业署副署长”林国平则解释称，高雄籍渔船“福甡11号”5月违反联合国渔捞工作公约，停靠南非时被扣留。

他提到，因为开普敦港区停水，船上2名印尼籍渔工向印尼驻当地单位反映伙食不好、没办法洗澡。加之船身倾斜等安全设备，渔船被南非政府被要求改善。设备改善后，涉事船只于6月27日出港。

《渔捞工作公约》旨在确保渔业约3800万渔工都能在适当且安全的条件下工作。该公约在早2007年通过，但在立陶宛2017年11月成为批准这项公约的第10个国家后，公约才正式生效。

此次扣船事件引起台湾社会关注。

有网友在网络上对此进行评论，质疑台湾地区并未参与签署或批准该公约，也不是联合国会员，为何会出现这次扣船事件⬇️

台湾渔船被扣引发网友议论（Facebook截图）

不过有网友指出，因为中国大陆是联合国会员，所以台湾地区必须遵从联合国旗下组织的公约。“台湾是中国一省。”

除了公约管辖权的问题，也有网友认为事件起因是台湾船主对船员的所作所为“太夸张”，台湾《联合报》甚至在转载该报道时直言“丢脸丢到国外去了”。

有台湾网友认为涉事渔船船主存在问题（Facebook截图）

针对台湾渔船的卫生问题，英国环境正义基金会曾在台湾发布纪录片，揭露部分渔船船舱狭小、生活空间脏乱等隐患。

该基金会副执行长施密特（Max Schmid）曾建议台当局，应执行《渔捞工作公约》，以保障渔工劳动权益及薪资条件。

责任编辑：张义凌