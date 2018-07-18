帕劳这家航空公司停飞中国航线？是被台媒黑了吗

原标题：帕劳这家航空公司，你被台媒黑了么？

不然的话，图什么呢？

先看张图↓

台湾《自由时报》今日报道截图

再看张图↓

台湾“东森新闻网”报道截图

“坚持不与台湾断交，帛琉航空停飞中国航线”，这说法一出来，有没有隔着屏幕都感受到台媒的开心？

先解释下，帛琉是台湾用语，大陆人对它的称呼是“帕劳”。

你对帕劳有多少印象？

是风景秀丽的太平洋岛国，没错吧？

环环（ID：huanqiu-com）脑海中出现帕劳，最先想到的是差不多十年前，6名走出美军关塔那摩军事监狱的“东突”分子，被安置在这里。

原因自然与帕劳没有和中国大陆建交有关。

而最近一次想到帕劳，是在台当局痛失非洲“友邦”布基纳法索后，天天担心剩下那几个“朋友”哪个会跑，

帕劳也是其中之一。

但今天台湾《自由时报》意思似乎是说，帕劳这朋友稳了。

该报回顾了帕劳总统半年前的讲话，宣称帕劳“会自己做决定”，并据此认定，帕劳的态度是坚决不与台湾断交。

而帕劳媒体《岛屿时报》的一篇报道，被台媒当做“朋友稳了”的最新力证。

该报道称，经营帕劳太平洋航空和帕劳百悦大饭店的帕劳百悦集团上周告诉帕劳国会，因财务出现损失，为控制亏损，将停飞中国航线。

《自由时报》还说，大陆挟庞大观光人口威胁帕劳与台“断交”，但帕劳“不愿妥协”，只不过因中国观光客有所减少，所以帕劳有航空公司“决定停飞中国航线”。

作此决定的，就是刚刚提到的帕劳太平洋航空。

做新闻不是赚钱和行业，环环真没钱到帕劳旅游，也没有听说过帕劳太平洋航空。

只是觉得帕劳没有与大陆建交，其中国航线是飞哪里呢？

在人家官网上查了一下，情况是这样的：

帕劳太平洋航空官网截图

帕劳太平洋航空官网截图

首先，这是一家2014年开始运营的航空公司，其直飞中国航线，是指香港——帕劳航线与澳门——帕劳航线。

这么想，政治上真是一点毛病没有。

不仅如此，这两条航线是该公司目前仅有的两条航线。

维基百科上是这样说的⬇️

如果是这样，为什么还要停飞呢？

其实台媒也说了，因为钱。

《自由时报》的说法，当然是宣称“大陆为逼帕劳与台‘断交’，去年就发出旅游禁令，禁止中国大陆旅行社办理帕劳团，结果2017年最后一个季度，赴帕劳的大陆游客到访数下降了16%。对此，百悦集团称，因为中国游客减少，旗下航空、饭店在7至8月几乎无人预定，禁令启动后，乘客数仅为14000人，减幅超过一半。”

环环（ID：huanqiu-com）今天从帕劳太平洋航空公司官网上联系了其线上客服，对方自称是深圳某旅行社工作人员，隶属于帕劳百悦旅游集团，该旅行社也是太平洋航空（在中国大陆）唯一包机商。

该工作人员向环环确认，帕劳太平洋航空公司确实要停飞香港、澳门与帕劳的直飞航线。澳门航班最后一班时间为8月16日，香港直飞帕劳的航班最后一班时间为8月26日。此后，若大陆游客之后再去帕劳旅游，可经韩国首尔等地转机。

而停飞原因，对方再三表示是“包机成本高”。

环环问起是否与“帕劳与台湾关系”有关，

对方表示“不清楚”。

对于帕劳太平洋航空停飞，有岛内网友表示力挺：

（帕劳在台湾地区译为帛琉）

但也有不少网友忧心：下一个“断交”的应该就是帕劳了……

还有网友质疑，这是经济考量，台湾人也别高兴太早：

整个事件看下来，一个没有与中国大陆建交的国家，有一个经营港澳飞帕劳航线的航空公司，因中国大陆游客数量减少，觉得“亏了”，而要停飞直航航线。

和要“坚守与台湾的邦交”有直接关系吗？

还有，本来就需要中国大陆游客，现在还取消直航，让他们的旅程变得更不方便，

这又是图什么呢？

环环读书少，你们别骗我。

责任编辑：张义凌