教育部出手将整治幼儿园“小学化” 网友们却吵翻

原标题：[提醒]教育部出手了！幼儿园“小学化”将被整治，网友们却吵翻了

近日，教育部办公厅发布了《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》（以下简称通知）。

据了解，此次专项治理工作的治理任务包括严禁教授小学课程内容、纠正“小学化”教育方式、 整治“小学化”教育环境、解决教师资质能力不合格问题以及小学坚持零起点教学。

在严禁教授小学课程内容中，强调对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止。对于幼儿园布置幼儿完成小学内容家庭作业、组织小学内容有关考试测验的，要坚决予以纠正。社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各地要结合校外培训机构治理予以规范。

图片来源：未来网

幼儿园教育“小学化”？您没听错！

近年来，个别幼儿园为了自己的利益，违背幼儿身心发展规律和认知特点，提前教授小学内容、强化知识技能训练，“小学化”教育倾向严重，这不仅剥夺了幼儿童年的快乐，更挫伤了幼儿的学习兴趣。

教育部此次出手整治的

正是如今日益严重化的

幼儿园“小学化”倾向问题

面对教育部的最新《通知》，部分网友纷纷叫好：幼儿园就应该有幼儿园的样子。

不过，也有网友表示担心：输在起跑线上了，可咋办呢？

部分网友表示，“孩子上了小学跟不上”要怎么办？

为了不输起跑线？幼儿教育“小学化”隐患多多

幼儿教育“小学化”，简单地说，就是违背幼儿身心发展规律和学前教育规律，将幼儿置于和小学一样的教育环境中，运用小学的教学方式，提前教授小学内容，进行小学化教学。

近年来，各地幼儿园教育“小学化”的现象愈演愈烈。然而，幼儿这种“超前教育”带来的隐患也在日益明显。

超纲！幼儿教育已包括小学内容

有调查显示，部分小学九成以上新生都在幼儿园阶段学习过小学课程。目前绝大多数民办幼儿园和部分公办幼儿园，均普遍开设了“幼小衔接班”、“学前专业班”、“特长班”等，幼儿教育“小学化”已经成为常态。

在这些幼儿园中，有的要求孩子毕业时就学会20以上的加减乘除，英语对话达到小学二年级水平，更有甚者要求孩子提前学习小学一年级的课程。还有的双语幼儿园要求幼儿上课必须挺直腰板端坐、双手放在背后，上课不许插嘴等。

有专家表示，教育是有规律的，教育大纲规定幼儿早期教育达到的目标为“幼儿在各种游戏中欢度幸福童年”。如果过早、强行让孩子学习，一旦到孩子上了小学真正开始接触这些知识的时候，将可能让孩子厌倦，挫伤孩子对学习的兴趣。

培训班乱象！内容越难越“专业”？

在幼儿教育“小学化”的问题上，乱象频出的培训班也位列其中。近年来，幼儿培训班正呈现一种教学内容越难、越复杂则越“专业”“有用”的病态现象。

在北京某培训机的学前班的招生广告上，这个面向5—6岁儿童的全日制学前班，其教学内容包括：学习100以内单双数、相邻数及按群计数，50以内加减法，各种类型应用题……认读声母单韵母复韵母，整体认读音节等。同时包括数学启蒙、思维训练等课程。

而在其他学前班的宣传中，类似的小学一年级可能基本都能找到。有些幼儿培训机构的课程种类甚至达到10至15种之多，家长们趋之若鹜。

“幼儿园不教，就去培训机构学！”类似这样的心理，让很多家长纷纷选择将孩子送入课外培训班，仅仅五、六岁的孩子就这样套上了学习的“小夹板”，可学习效果却令人堪忧。

根据教育部2012年印发的《3—6岁儿童学习与发展指南》（以下简称《指南》），只是要求5—6岁幼儿会正确书写自己的名字、能通过实物操作或其他方法进行10以内的加减运算。

但是显然，大部分培训班的培训内容早已经超过了这些。

南京师范大学教科院教授黄进表示，“这些培训，一是知识抽象水平超出了孩子的身心发展规律；二是教学方式采用‘集体上课’，不注重孩子自身的兴趣需要和年龄特征，往往对孩子是一种负担。”

幼儿“小学化”危害连连，只会事倍功半

根据教育进展国际组织此前对世界21个国家的调查显示，中国孩子的计算能力世界第一，创造力却倒数第五。这样的数据无疑不透露出中国教育的短板之处。

2016年，中国社会调查所曾对武汉、北京等地500位幼儿家长和100位幼儿教师进行调查，七成教师明确表示超前传授知识不利于孩子成长，提前加压还会抹杀孩子的想象力。

有研究显示，孩子年龄越小专注力时间越短：3岁约为9分钟，4岁约为12分钟，5岁约为14分钟。幼儿教育“小学化”是重复型教育，如果强行让孩子长时间集中注意力，过早灌输超纲的学习内容，对其身心发展有害而无益。

是谁在逼孩子“抢跑”？

事实上，早在今年年初，青岛、北京等地教委便已纷纷出拳打击幼儿教育“小学化”，整治培训班乱象。然而，如今却仍屡禁不止。背后原因值得我们深思。

逼孩子“抢跑”背后有着家长、学校以及社会的共同的责任。

作为父母，很多家长都有紧迫感，生怕孩子跟不上，输在起跑线上。有的家长相信笨鸟先飞，于是让孩子提前学些；还有的家长则是跟风，看到别的孩子学习，自己也要跟上。

而如今某些学校的“幼升小”考试，设置门栏，其中的题目过难、过于超纲，也无形中促使幼儿园教育小学化。

家长A：我们家孩子上一年级的时候拼音就学了两个月，老师说了，大部分孩子都会，不会的家长想办法吧，意思就是外面报班呗！不学行吗？

家长B：不上学前班，上一年级家长就有的忙了，不会老师就找你！

家长C：什么时候重点小学考试不挑孩子呢？

幼儿教育应顺应孩子天性

幼儿“小学化”教育屡禁不止背后，既有家长们的“望子成龙”情结，也有学校、社会各方面的复杂原因，需要全社会共同努力解决。

那么幼儿到底应该学什么？国外的幼儿教育或许可以给我们提供一些经验。

比如，日本的幼儿园注重让孩子多亲近大自然，会进行各种各样的户外活动，通过玩乐来培养他们健康的身心和与人相处的能力；美国幼儿园则以动手制作手工和户外活动课程居多；澳大利亚则注重培养孩子们的独立的人格，建立和伙伴的关系。

“

教育即生长

生长即目的

不要让孩子失去了他们

本该有的天性！

责任编辑：张玉