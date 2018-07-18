日本森大厦社长访沪 用四个字评价北外滩滨江步道

原标题：“深感敬佩！”日本森大厦社长这样评价北外滩滨江步道，应勇市长会见

上海市市长应勇今天会见了日本森大厦株式会社社长辻慎吾一行。

应勇说，中日两国一衣带水，互为近邻，中日关系是两国重要的双边关系。上海是中国最早与日本开展交流的城市之一，日本横滨市成为上海结好的第一个友城，上海愿意进一步加强与日本地方政府、民间及企业间的交流合作，为中日关系健康稳定发展作出积极贡献。当前，上海正按照新一轮城市总体规划，推进历史风貌保护、城市更新、旧区改造相结合的城市发展之路，努力改善市民居住条件。森大厦一直积极参与上海的开发开放，希望继续发挥在城市建设、旧区改造等领域的优势，参与上海新一轮的城市建设和发展。上海将努力为包括森大厦在内的各类企业营造更好的营商环境和市场环境，提供更好的服务。

辻慎吾说，每次来上海都感受到城市的面貌更加美丽，此次亲身体验了新近贯通的北外滩滨江步道，对上海日新月异的变化深感敬佩。森大厦希望将长期积累的经验用于更多项目，积极发挥在沪人才团队优势，努力为上海的城市建设作出更大贡献。

责任编辑：张玉