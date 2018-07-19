美国要派航母通过台海？美“友台”官员又来作妖

原标题：美国要派航母通过台湾海峡？美“友台”官员又来作妖了

[环球网综合报道]昨日，美国“友台派”官员又出来刷存在感了。

本月初，美国两艘军舰航经台湾海峡，岛内有声音妄自揣测美国会否考虑派航母通过台湾海峡。对此，美国国防部亚太事务助理部长薛瑞福18日宣称，虽无法谈论未来计划，但“美国有权通过国际海域”，且“美国有意将对台军售常态化”。

综合台媒消息，薛瑞福是在昨日参加华盛顿智库“传统基金会”举办的“两岸关系的机遇与挑战”研讨会上谈及以上观点的。

薛瑞福

面对媒体记者询问，美国防部是否会考虑派航母通过台湾海峡一事，薛瑞福回应称，无法谈论未来计划，只能说这是国际海域，“我们有权这么做，包括你提到的航母，这是我们的权利”。

随后，薛瑞福还提到，中国大陆在台海“增强施压且加强其能力，将影响美国如何处理与台湾的安全关系，以及美方自身的相关规划”。

对于备受争议的美国对台军售问题，薛瑞福也回应了媒体关切：“美方有意与台建立正常、常规的军售关系，基于美方看到中国大陆造成的威胁，及台湾的安全需求”。

在谈及美国的“印太战略”时，薛瑞福也不忘提自诩该战略的“优势”和与台湾的“友好”关系。薛瑞福称，美国“不是要反对或对抗任何国家，这是具包容性、积极与正面的战略，而台湾是重要的伙伴”。

对于薛瑞福的表态，台湾防务部门19日上午召开记者会，有记者询问发言人陈中吉，美国会否派航母航行台湾海峡，陈中吉回应称，薛瑞福并没有正面回应这个问题，但“台湾周边海域，在邻接区以外都属公海，包括台海、台湾东部海域，都是周边国家通航、实施任务的繁忙水域”。台军会依照相关规定，实时进行掌握和监侦。

会上，对于薛瑞福的“亲台”言论，陈中吉自然也不会放弃“感谢”的机会，他声称“美国是台湾坚定盟友”，台湾也有坚实的防务能力。

几日前，美国军舰航经台湾海峡，美方还一度狡辩只是“例行经过”。国台办主任刘结一8日回应表示，美国这种做法，伤害台湾民众利益、伤害全体中国人民利益。我们坚决反对美方任何危害中方国家利益的事情，“这是我们不能够接受的”。一段时间以来，美国一直在打“台湾牌”，打“台湾牌”的目的是非常明确的。台湾民众应该认清美国这些行动的真实目的，千万不要有人去帮助美国打台湾牌，伤害两岸民众与台湾民众利益。

对于针对美国会或美国“友台派”议员屡屡插手台湾事务，国台办发言人也曾多次回应表示，台湾问题事关中国的国家主权和领土完整，是中国的内政，也是中美关系的一个最敏感、最复杂的问题，所以我们希望美国方面能够恪守一个中国政策和中美三个联合公报的原则，慎重处理涉台问题。

责任编辑：张建利