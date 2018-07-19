2018家事审判改革重点:研制落实反家暴法指导意见

原标题：家事审判改革今年重点研制落实反家暴法指导意见

2018年7月19日上午，在家事审判方式和工作机制改革试点工作总结大会暨家事审判方式和工作机制改革联席会议第二次全体会议在最高人民法院展开。

会议通报了家事审判方式个工作机制改革联席会议的工作情况。

据民政部数据统计显示，我国离婚率连续15年递增，与此同时人民法院受理家事案件也逐年攀升，2017年全国法院共审结一审家事案件183万件，其中离婚案件143.3万件。收婚姻家庭破裂和家事纠纷困扰人权体量庞大，未成年人抚养教育、妇女权益维护、老年人山羊等社会问题也待更好解决，这既对婚姻家庭稳定提出新挑战，也给社会治理现代化建设提出新课题。

2016年5月11日，最高人民法院正式启动家事审判方式和工作机制改革试点。两年多来，各级人民法院特别是试点法院积极争取党委领导、政府支持和社会各界关心帮助，扎实推动各项改革部署落实落地，切实转变家事审判理念、方式、机制和作风，家事审判改革试点取得显著成效。

2017年7月19日，在中央政法委领导下，在各单位成员单位大力支持下，最高人民法院牵头建立包括15哥单位共同参与的家事审判方式和工作机制改革联席会议制度。

试点开始后，家事纠纷多元化解机制不断健全。各地法院与民政、公安、妇联、司法行政、街道社区等单位加强合作，积极创新家事纠纷多元化解机制，在凝聚多方合作化解家庭矛盾上发挥了重要作用。如沈阳沈北新区政法委指导协调综治单位选派134名家事调查员；江西南丰县政法委奖相关部门配合家事审判工作列入综治考核范围。

据江必新介绍，今年6月12日，最高人民法院发函商请各成员单位提供本单位自去年7月以来的一年工作总结和2018年度的工作要点。

6月底，各成员单位将起草意见反馈至最高人民法院。最高人民法院安排专人对各单位的工作总结和工作要点进行梳理汇总，拟出征求意见稿。

7月11日，最高人民法院将征求意见稿发往各成员单位征求意见，最高人民法院在认真梳理研究各成员单位修改意见的基础上形成印发稿。

2018年将重点开展8项工作

1。推进家事审判改革试点各项工作深入开展。最高人民法院组织召开家事审判改革试点总结大会暨家事审判方式和工作机制改革联席会议第二次全体会议，加强与教学科研机构合作，不断开创家事审判改革新局面。

2。加强婚姻家庭纠纷人民调解工作。推动各地政府购买家事纠纷调解服务，推动设立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，推进城乡社区“妇女之家”建设和县乡村三级综治中心建设。

3。健全婚姻家庭纠纷排查调处工作。完善综治工作（平安建设）考评中有关婚姻家庭纠纷化解工作的内容，严厉打击涉及家庭暴力等违法犯罪行为，加大婚姻登记信息化建设。

4。加强和谐文明家庭建设法治宣传工作。继续加强家庭美德、反家庭暴力、家庭成员权益保障方面的宣传工作，落实普法责任制，倡导正确婚恋观。

5。推动法律法规和政策修改完善。继续为民法分则亲属编编纂提出立法建议，研究制定落实反家庭暴力法相关指导意见，推动出台加强专门学校建设和专门教育工作的政策文件。

6。推动完善家庭成员司法保护措施。加强对反家庭暴力案件审判的指导力度，推动建立完善家庭暴力类矛盾纠纷联动调处机制，积极开展无民事行为能力人、限制民事行为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力强制报告工作。

7。推动完善家庭成员社会保护措施。协同做好职工家庭纠纷调解、老年维权服务等工作，继续推进创建“青少年零犯罪零受害社区（村）”试点工作，集中开展“十百千万”行动。

8。推动完善留守儿童、困境儿童关爱措施。建立健全控辍保学各项机制，推动家庭教育，统筹推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

来源：法制晚报·看法新闻

责任编辑：余鹏飞