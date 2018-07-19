安徽一公安分局驾驶员开警车肇事致1死2伤 被刑拘

原标题：安徽淮南新集公安分局驾驶员开警车肇事致一人死亡，已被刑拘
7月19日上午8时许，安徽淮南市淮舜南路与民惠街交叉口发生一起交通事故。
新集公安分局驾驶员沈某驾驶一辆警车与两辆电动车和一辆小型翻斗车发生事故。事故目前造成一人死亡，两人受轻伤，伤者正在医院救治，无生命危险。
目前，肇事司机沈某已被依法刑事拘留，事故正在进一步调查处理中。
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