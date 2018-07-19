毒贩从南通法院脱逃事件回顾:20余天逃了1400公里

原标题：毒贩从南通法院脱逃事件回顾：20余天逃了约1400公里

马廷江逃脱过程监控画面

马廷江最终未能逃脱法网。

江苏省南通市公安局官微7月19日中午消息，当天上午，南通警方经过20多个日夜的全力追捕，在湖南怀化公安机关大力支持配合下，在湖南怀化将6月26日从南通开发区法院脱逃的贩毒嫌疑人马廷江成功抓获。

地图显示，从江苏南通到湖南怀化，约有1400多公里的路程；抓捕视频显示，被抓时马廷江身旁放着一个草帽，草帽里有百元钞票和一个手电筒；与逃脱时相比，马廷江脸上长出了长长的胡须。

20多天逃了约1400公里，这期间马廷江经历了什么？

脱逃：警方紧急“关城门”悬赏抓捕

据南通经济技术开发区法院官微6月26日发布的情况说明，当天10时，该院刑事审判庭拟对马廷江等三名涉嫌贩卖毒品罪的被告人进行宣判。9时40分许，正在候审的被告人马廷江提出要上厕所，未经法警准许突然冲出法庭，并迅速从二楼跳窗逃跑。该院立即组织搜捕，同时报告区公安分局。

南通经济技术开发区法院

情况说明介绍，马廷江1985年7月生，四川成都人，曾因犯抢劫罪，于2005年1月被判处有期徒刑十三年，2014年5月刑满释放。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2017年12月被南通市公安局开发区分局依法逮捕。

据现代快报报道，马廷江脱逃后，南通警方启动管城门预案抓捕逃犯，并悬赏征集线索。“关城门”是警方围堵犯罪嫌疑人的一种策略，会启动所有治安卡口、查报站、岗亭开展盘查，并在城郊接合部等关键部位设置流动卡点，同时对一些重点部位和重点区域实行全封闭检查。

现代快报之后的报道称，6月27日，马廷江脱逃第次日，晚上七点半左右，疑似马廷江男子出现在南通当地一家餐馆中。监控截图显示，该男子上身衣服已和马廷江逃跑时不同，变成了淡蓝色短袖衬衣，手铐也已不见。6月28日，马廷江逃跑第三天，警方对他曾出现过的餐馆临近小区逐户排查，并发布最新悬赏，将奖励增加至5万元。

追责：涉事执勤法警被停职调查

7月2日，南通经开区法院通报称，涉事执勤法警已于6月27日起停止履行职务，接受组织调查。

通报称，经初步核查，马廷江脱逃事件系该院司法安全保障管理不到位，重大刑事案件押解看管警力调配不足，执勤法警思想麻痹、安全意识淡薄，违反司法警察押解、看管、警械具使用规定等原因造成。

该院组织全院干警深刻反思、吸取教训、认真整顿，并将按程序对相关责任人严肃查处问责。调查处理结果及时向社会公布。

升级：公安部发出A级通缉令

人民网7月7日消息，7日晚间，人民网记者从警方获悉，公安部已于5日发布A级通缉令追捕在逃犯罪嫌疑人马廷江。随后，浙江省公安厅发布通缉协查，要求各市、（市、区）公安机关根据公布《通缉令（A级）马廷江》要求部署相关查缉工作。

该消息称，据了解，马廷江第一次判刑期间的2014年3月24日，浙江省第四监狱提出减刑建议书，报送浙江省杭州市中级人民法院审理。法院经审理查明，马廷江在服刑期间，能认罪悔罪，认真遵纪守法，接受教育改造，积极参加学习，成绩良好，积极参加劳动，态度端正，服从分配，不怕苦、不怕累，完成或超额完成劳动任务，主动参加公益劳动，积极参加文体活动。当年4月14日，法院依据《刑事诉讼法》第二百六十二条第二款、《刑法》第七十八条、第七十九条规定，对马廷江准予减刑一年一个月，剥夺政治权利期限改为一年。

累犯：33岁的人生三分之一已在牢狱度过

1985年生的马廷江今年33岁，根据公开信息，他曾被判有期徒刑13年，后经减刑1年1个月后于2014年5月获释，2017年12月又被逮捕。这意味着，他至今的人生三分之一已在牢狱中度过。

据央视新闻报道，据马廷江的父母介绍，由于家境不好，马廷江小学毕业后就放弃了学业，靠家人给买的三轮车卖烧烤、卖打火机，做点小生意。

2000年，15岁的马廷江离家去浙江打工，而五年后，马廷江就因抢劫罪在浙江入狱。出狱后，家人很少和马廷江联系，也不知道他何时开始贩毒。

责任编辑：余鹏飞