中国有意获美先进技术服务大国竞争？外交部回应

原标题：中国有意获美国先进技术服务大国竞争？ 我外交部回应

[环球时报-环球网报道]2018年7月19日，外交部发言人华春莹主持例行记者会，以下为部分实录。

问：据报道，美国国务院负责国际安全与防扩散事务的助理国务卿福特近日公开表示，中国有意规避美国出口控制政策，通过民用核合作等途径合法或非法获得美国先进技术，并通过军民融合转用于军事目的，以服务于大国竞争。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道。美方官员对中方的指责完全是毫无根据和不负责任的，中方对此坚决反对。对于美方的不实之词，我想强调的是：

第一，中国坚决反对大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，一贯严格履行国际防扩散义务和相关国际承诺，全面完整执行安理会相关决议，积极参与国际防扩散进程。多年来，中国本着高度负责的态度，逐步建立了完善的防扩散和出口控制体系，无论在国内管理，还是出口控制方面，中国政府均采取了严格的管制措施，确保相关法规得到有效执行，为维护国际防扩散体系，促进国际和地区的和平与安全做出了积极努力和重要贡献。

中国也一贯主张，既要杜绝任何国家以和平利用为借口从事扩散活动，也要在确保实现防扩散目标的前提下，保障各国和平利用两用物项和技术的合法权利。

第二，促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。中国的军民融合发展战略旨在有效整合军地资源，促进国防与经济社会的统筹发展，根本不存在所谓通过军民融合“窃取”或“转用”国外技术的情况。多年来，中美在互利共赢的基础上开展民用核合作，这符合双方行业与国家利益。相关合作严格遵守有关国际义务和双方相关协议的规定。

需要指出的是，中国在防扩散出口管制领域作出的积极努力和重要贡献是全世界有目共睹的。美方这种罔顾事实、捕风捉影、任意捏造的做法无助于双方在相互尊重、平等互利原则基础上开展和推进两国间防扩散出口管制以及正常的经贸、科技合作，不符合两国的共同利益。我们希望美方摒弃冷战思维，正确看待有关问题，多做有利于增进互信、促进合作的事，而不是无端指责和猜疑。

责任编辑：张义凌