山西省政协原副主席国家级医学专家徐大毅去世

原标题：徐大毅同志生平

中国共产党优秀党员，九三学社优秀社员，政协第八届山西省委员会副主席徐大毅同志，因病于2018年7月15日15时10分在太原去世，享年89岁。

徐大毅同志1930年5月生，山东济南人，1956年5月加入九三学社，1961年12月加入中国共产党。1954年大学毕业后参加工作，曾任山西医学院附属一院内科副主任、副院长，1987年11月任山西省卫生厅副厅长、山西医学院副院长，1996年8月任山西省卫生厅副厅长、山西医科大学副校长，1998年1月当选为政协第八届山西省委员会副主席。是中国共产党十二大、十三大、十五大代表。1989年国家人事部批准为有突出贡献中青年专家，1991年被评为山西省优秀青年专家，1991年享受国务院政府特殊津贴，1995年被省委授予优秀领导干部称号。是中华医学会第二十一届、第二十二届理事会常务理事，中华医学会临床药物评价专家委员会委员，中华医学会消化学会第五届委员。

徐大毅同志医德高尚，视病人如亲人，满腔热忱，认真负责；他技术精湛，攻克了许多疑难杂症，被评为国家级医学专家；他治学严谨，学而不厌，诲人不倦，言传身教，为我省培养出一批又一批品学兼优的医务人员；他科研成果卓著，编写、出版了一批医学专著，发表了数十篇学术论文，主编有《药物病的诊断与治疗》《动植矿物及食物中毒的诊治》《传染病防治手册》等专著。他是全省医务工作者的光辉榜样，是全省人民十分敬仰的好医生、好领导。

任省政协副主席期间，徐大毅同志坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，积极推动完善对口联系工作制度，充分利用提案等多种形式，发挥民主监督作用，认真调查研究，为实施科教兴晋战略、优化非公经济人才政策、推动技术创新等方面提出了一系列高质量的建议，为我省政协工作做出了积极的贡献。

徐大毅同志退休后，一如既往地关心全省改革开放、建设发展，继续奉献余热，积极参加各项力所能及的工作。

徐大毅同志的一生，忠于党、忠于人民，对中国特色社会主义事业充满信心。他政治立场坚定，在大是大非面前态度坚决，旗帜鲜明，始终与党中央保持高度一致。他恪尽职守，作风扎实，坚持理论联系实际，经常深入基层调查研究，赢得了干部群众的尊敬和好评。他公道正派、胸怀坦荡，关心同志、爱护干部，具有较高的领导艺术和很强的亲和力。他廉洁奉公、严于律己，一身正气、两袖清风，始终保持了共产党员的政治本色。徐大毅同志把毕生的精力献给了医学研究和党的事业，他虽然离开了我们，但他的高尚品质和优良作风永存！

徐大毅同志永远活在我们心中！

责任编辑：余鹏飞