俄学者：中国改革方式务实 同时并未放弃自身遗产

原标题：俄学者：中国改革开放方式务实 并未放弃自身遗产

俄罗斯《论据与事实》周报网站7月18日发表一篇对俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫专访后的文章称，据彭博新闻社预测，2018年中国经济规模将超越欧元区。专访摘编如下，供读者参考：

阿列克谢·马斯洛夫

“中国改革方式非常务实”

《论据与事实》周报问：苏联和中国上世纪80年代都实施了自己的改革。为何改革在苏联导致经济崩溃，在中国却带来了繁荣？

阿列克谢·马斯洛夫答：两国改革的主要区别在于，苏联是突然采取西化方针，用西方经济模式代替苏联模式。而中国的改革方式从一开始就是反映国家特色和非常务实的：从西方借鉴一切对中国有利的东西，同时保持经济上的独立性。中国广泛对外开放市场，但做得非常谨慎。这不仅具有经济意义，而且有象征意义。启动改革的同时，中国人并未放弃自己的遗产，而是将其发扬光大。

问：中共在开展改革后继承了哪些历史传统？

答：中国的执政阶层始终是面向社会的。中国古代政治论文的主题往往是官员如何服务人民。无论过去还是现在，中国领导人都有高度的责任感。因此在转折时期，中共领导层不断适应新形势。而苏联的党政官僚不想、也无法办到这一点。

“中国腾飞从逐步试验开始”

问：中国的腾飞从哪里开始？

答：从逐步的试验开始。先是在一些沿海地区设立引进外资的经济特区，然后才把在那里试行的制度推向全国。

至少有四件事，中国的做法与俄罗斯不同。

首先，它没有出售国企，而是推动私人资本建立新企业。国家仍然掌握主要经济部门——冶金、能源、石油、采矿业等。

其次，中国在邀请外国投资者时设置了严格的条件，向他们提出用庞大的消费市场交换技术。

第三，中国尽力使民众保持对本国金融系统的信任，没有像苏联那样搞激进的货币试验。

第四，中国限制外汇流出，从而积累起自己的外汇储备。

问：俄罗斯也曾尝试建立自由经济区——在纳霍德卡、加里宁格勒……但并未取得什么成果。

答：国外知道俄罗斯自由经济区的人少之又少。而上世纪八九十年代，中国的许多饭店里都有宣传册，用不同语言介绍如何向该国投资、有什么好处。最先带来资金的是华侨。领导人用他们的例子表明，对华投资是安全和有利可图的。

“中国努力吸取苏联教训”

问：中国人对企业家的看法如何？

答：很好。该国自古以来就把商业、社会和国家利益分得很清楚。早在唐代和宋代，就有一些社会群体被禁止担任国家公职，包括商人。今天，中国依旧没有把治理经济的权力交给商人。

问：然而，中国也有腐败。官员被判刑坐牢，这些都不是装装样子。

答：这是真实的，给人留下了深刻印象。在中国，遵守国家制定的游戏规则比遵守自己集团的规则更重要。

问：中国有而俄罗斯没有的主要资源是什么？

答：清晰的规划和英明的领导。

问：廉价劳动力和众多人口呢？

答：在中国，劳动力已不像人们以为的那么便宜了。以美元计算，2008至2017年工资上涨了1.5倍。如何确保14亿人口的吃饭穿衣，是个大问题！但中国说，他们不仅是人口，还是顾客。它通过向外国投资者提供世界上最大的消费市场解决了问题。

问：我们有值得中国学习的地方吗？

答：通过分析苏联柯西金和帕夫洛夫改革的教训，中国已经在学习了。中国努力从这些例子中了解，在社会主义经济条件下开展的改革会在哪些点上出问题。我读过的一些文章指出，苏联的问题在于，苏共改革不是从试点开始，而是直接大规模铺开。也就是说，中国应当谨慎行事。

责任编辑：张义凌