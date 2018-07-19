全国“桑拿火烤”地图发布 你家那里会“发烧”吗

原标题：热！中东部大范围高温天持续至周末 22日起减弱消退

中国天气网讯 13日起，中东部出现大范围高温天，简直就是热到“怀疑人生”！中央气象台首席预报员马学款提示，此轮高温持续时间长“超长待机”属类型，且闷热感明显，犹如“蒸桑拿”。预计22日前后，受可能生成的今年第10号台风影响，此轮大范围高温将逐渐减弱消退。

未来几天中东部大部仍将“蒸桑拿”。制图/梁杰 数据/于金

近日，中东部大部被高温覆盖，多地最高温达到38℃以上，不尽热浪滚滚来。当日最高气温≥32℃，且日均相对湿度≥80%时，就称为“桑拿天”。截至今天，中东部出现“桑拿天”区域面积已达到约180万平方公里，相当于国土面积的五分之一。像是合肥昨天体感温度甚至达到47℃，有网友吐槽“随时处于‘湿身’状态…”。

对于这轮高温过程的成因，马学款这样解释：“7月随着副热带高压（以下简称‘副高’）“北抬”，江南、江淮等被副高控制，气温升高，再加上前段时间出现持续降雨天气，水汽蒸发作用明显，就像是“烧开水”一样，闷热感十足。”

那么此轮高温何时结束？马学款分析，目前副高稳定强盛，且由于今年第9号台风“山神”位置偏南，主要影响华南南部沿海一带，缓解高温作用十分有限，预计未来几天高温仍持续，将贯穿至本周末，其中京津冀一带随着气温升高，也将逐步加入“焖蒸”阵营。

中央气象台预计，未来10天，黄淮、江淮、江汉、江南、四川盆地东部等地多高温闷热天气，持续日数可达4~6天，其中黄淮高温日数可达7~8天；部分地区最高气温可达38~40℃，主要高温天气集中在18-22日。

与今年6月高温强度大、“干烤”特点不同，此轮高温主要受副高影响，强度相对来说不强，但由于湿度大，闷热感十足，多地高温或持续近10天。高温涉及范围广、持续时间久这次在历史同期并不常见。

目前菲律宾以东洋面有热带低压生成，预计该低压有可能于加强为今年第10号台风。22日前后，受其影响，中东部高温将逐渐减弱消退。

除中东部“蒸桑拿”以外，西北地区的陕西、新疆，以及西南地区的重庆、四川等也是热到“无法自拔”。监测显示，今天11时左右，四川的叙永、重庆的北碚、陕西的长安气温均超过36℃，分别位居全国高温榜的“冠亚季军”，其中西北一带由于降水较少，湿度小，所以基本以“干烤”为主。

未来几天黄淮、江淮、江汉、江南、四川盆地东部等地高温持续天气，高温天气持续时间长、部分地区高温强度强，且空气湿度大体感闷热，公众需做好防暑降温措施。

责任编辑：余鹏飞