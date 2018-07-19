北京因降雨临时关闭香山公园等144家景区

原标题：北京因降雨临时关闭大觉寺、香山公园等144家景区
@北京市旅游发展委员会7月19日消息，截止7月19日10时，因降雨全市临时关闭景区共144家，请大家根据情况及时调整出行安排。名单如下：
海淀9家
凤凰岭、阳台山、鹫峰、大觉寺、百望山、狂飙乐园、西山森林公园、香山公园、北京植物园。
丰台2家
千灵山、北宫森林公园。
石景山1家
八大处公园
门头沟17家
潭柘寺景区、戒台寺景区、定都峰景区、十八潭景区、双龙峡景区、珍珠湖、妙峰山、京西古道景区、神泉峡景区、黄芩仙谷景区、爨柏景区、百花山景区、灵水景区、八奇洞、瓜草地景区、小龙门森林公园、灵山。
房山25家
十渡风景区、石花洞、云居寺、周口店北京人遗址、白草畔、上方山国家森林公园、百花山、房山世界地质公园博物馆、银狐洞、金祖山、圣莲山、金水湖、仙栖洞、坡峰岭、没有共产党就没有新中国纪念馆、乐谷银滩、四渡清江九龙潭、月亮山、五星峡景点（停业）、百瑞谷、张坊古城古栈道遗址、爱琴海薰衣草庄园、青龙湖、天开花海、龙门生态园。
昌平15家
后花园景区、银山塔林景区、双龙山景区、碓臼峪景区、蟒山森林公园、虎峪风景区、延寿寺、鳌山景区、棋盘山风景区、和平寺、大岭沟景区、天池景区、燕子湖景区、静之湖度假景区、大杨山景区。
平谷家18家
石林峡、大峡谷、金海湖、天云山、大溶洞开业、青龙山、丛海逸园、老象峰、老泉山野公园、挂甲峪、千佛崖、德双睿、圣泉亲水湾、三羊古火山口、樱花谷、十八湾、湖洞水、天盘山。
怀柔14家
青龙峡自然风景区、黄花城水长城、怀北国际滑雪场、幽谷神潭自然风景区、云梦仙境自然风景区、响水湖自然风景区、喇叭沟原始森林公园、石门山自然风景区、神堂峪自然风景区、百泉山自然风景区、灵慧山自然风景区、天池峡谷自然风景区、鳞龙山自然风景区、濂泉响谷自然风景区。
密云38家
司马台长城、古北口文化文物景区、云蒙山国家森林公园、黑龙潭景区、清凉谷景区、桃源仙谷景区、青菁顶风景区（停业）、捧河湾、天门山景区、精灵谷景区、云蒙峡、白龙潭景区、九龙十八潭、云蒙三峪（停业）、云岫谷、东极仙谷、云峰山景区、云龙涧、古北水镇、紫海香堤、京都第一瀑、云蒙山长城遗址公园、智慧谷、白乙化烈士纪念馆、仙居谷、松鼠谷、人间花海、雾灵西峰景区、鸡鸣山景区、北京国际、青年营、首云国家、矿山公园、玫瑰情园、冶仙塔旅游景区、日光山谷、荷园、汇源、伊利实业集团北京乳品厂、张裕爱斐堡国际酒庄。
延庆5家
松山、莲花山、云瀑沟、九眼楼、玉渡山
来源：@北京市旅游发展委员会
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