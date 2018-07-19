自己人坑自己人?中国游客在俄吃变质“海鲜大餐”

原标题：中国游客在俄罗斯吃变质“海鲜大餐” 总领馆警示中方旅游业者

越来越多的中国游客来到俄远东尤其是符拉迪沃斯托克市旅游。大多数来符市旅游的中国游客都会被中方旅行社和导游安排在中餐馆吃一顿“海鲜大餐”，这也是“低价团”的强制自费项目。一顿“海鲜大餐”，导游向每位游客收取500至550元人民币，而交给中餐馆只有每人60至80元。中餐馆需要用这点钱做出“海鲜大餐”，并从中赚取利润。为了将成本降至最低，一些中餐馆从地下海鲜市场购买不新鲜甚至腐败变质的海鲜给游客食用。吃这样的“海鲜大餐”，极易食物中毒，甚至会危及生命安全。去年以来，曾发生多起中国游客食用有问题海鲜导致集体食物中毒事件。

鉴此，驻符拉迪沃斯托克总领馆郑重警示：

一、中方旅行社、导游和中餐馆切勿给游客食用有问题海鲜，以免造成食物中毒，危害游客生命安全，同时置自身于违法境地。

二、游客在中餐馆食用“海鲜大餐”时一定要多加小心，注意辨别海鲜质量。如发现有问题海鲜，务必不要食用。

小贴士：如何鉴别帝王蟹是否新鲜

帝王蟹以清水白煮食用为佳。新鲜的帝王蟹水煮后外壳坚挺有光泽，呈鲜红色。拿在手中，有压手感。内里肉质饱满充实，呈嫩白色，略有甜味。

不新鲜的帝王蟹水煮后表面呈暗红色，无光泽，甚至有黑点。拿在手中，轻飘飘。内里蟹肉干瘪剥离，颜色暗淡甚至呈淡黄色，有渣状物，肉质发柴，有异味。

来源：领事直通车

责任编辑：余鹏飞