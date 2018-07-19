王毅：柬埔寨树立了小国不畏强权的铮铮风骨

原标题：王毅亲自出席中柬建交60周年庆祝活动

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月19日外交部例行记者会上，有记者问：我们看到王毅国务委员兼外长昨天出席了庆祝中柬建交60周年招待会。外长专门出席中柬建交活动，请问有什么特殊考虑？

华春莹：今年是中国与柬埔寨王国建交60周年。习近平主席已经同柬埔寨王国国王西哈莫尼互致了贺电，李克强总理也同柬埔寨首相洪森互致了贺电。习近平主席在贺电中表示，希望双方继续携手努力，弘扬传统友谊，深化互利合作，共同打造中柬具有战略意义的命运共同体，实现共同发展与繁荣。

昨天晚上，王毅国务委员兼外长出席了柬埔寨驻华使馆和中国人民对外友好协会共同主办的庆祝中柬建交60周年招待会，这的确是对于中柬友好的一个特殊安排。王毅国务委员在招待会上发表了即席致辞。他表示：60这个数字，无论对中国和柬埔寨来说都象征着圆满，象征着美好，象征着新的开始。他深情地回忆了中柬两国老一辈领导人结下的深厚友谊和友好交往历史，指出，进入新世纪，洪森首相领导的柬埔寨王国政府继承了两国老一辈培育起来的传统友谊，坚定奉行对华友好政策，在涉及中方的核心利益和重大关切上毫无保留地与中国站在一起。柬埔寨从面积上讲不算是个大国，但恰恰是柬埔寨，在国际上树立了小国不畏强权、不惧压力的铮铮风骨。

王毅国务委员指出，友情是相互的，朋友要相互支持、相互帮助。“滴水之恩，当涌泉相报”，这是中国的文化传统。中国也始终坚定地与柬埔寨人民站在一起，坚定地支持柬埔寨维护自身的主权和正当权益，在力所能及的范围内帮助柬埔寨实现发展。我们庆祝中柬建交60周年，就是要弘扬中柬传统友好，并使这种友好一代一代传承下去，坚持中柬友好的大方向，并以中柬建交60周年为契机，共同规划今后60年中柬关系的发展大计。相信只要双方共同努力，中柬友好这棵长青树会永葆生机活力。

责任编辑：张义凌