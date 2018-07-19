这个一等功臣不简单 他为中国海军提升战略威慑力

原标题：为海军新舰提升战略威慑力，这个一等功臣不简单！

来源：长安街知事

日前，中央军委主席习近平签署通令，给3名个人记功。其中，海军工程大学某研究所所长、教授肖飞记一等功。

因长期专注电力电子与电气传动领域研究，多项技术达到国际领先水平，肖飞被誉为敢于弯道超车的“闯将”。就在去年，他还获得了“中国青年五四奖章”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，肖飞正是“国宝级专家”、中国工程院院士、中央候补委员马伟明少将“创新团队”中的一员。此前，马伟明多次被中央军委记一等功。一个团队出现两位一等功臣，何等荣耀！

肖飞

2002年，25岁的肖飞从海军工程大学硕士毕业，并且考取了博士研究生。此时，马伟明院士领军的舰船综合电力技术国防科技重点实验室急需一名实验员，希望在这批新招的博士生中选出一人担任。

可是，当实验员就意味着无法攻读博士。面对这样的选择题，肖飞递交了担任实验员的申请。此时，这个研发项目正面对前所未有的难题，实验进展很慢。

刚一进入实验室，肖飞便开始跟随马伟明院士开展“新型高速感应发电机系统”的研制。为此，加班到凌晨两三点成了工作常态。

在“某新型潜艇电力系统突然短路故障”项目攻关中，为获得第一手实验数据，肖飞不眠不休，连续60多个小时守在实验仪器旁。经过上百次调试，终于完成任务。

这个研发项目的最后冲刺阶段，为了尽快达到技术规范要求，肖飞成了“全能运动员”。他一会儿在研究所当教授搞研究设计，一会儿又赶到工厂担起技师和工人的活。工艺制作全过程的200多个操作步骤，他都干过。

实验室领导曾这样评价肖飞：实验室年轻人多，讲劳动强度，大家都差不多；但讲奉献，像肖飞这样肯牺牲个人利益、服从组织安排的年轻人，太难得了。在和平年代，这就是对军人的考验！

工作中的肖飞

目前，肖飞和团队成员成功研发多型新型发供电机系统，已用于我国现役、在研的所有新型舰船，牢牢确立了我国在舰船发供电领域的国际领先地位，大幅提升了舰船性能和战略威慑力。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，肖飞率领团队做出的科研成果，还曾经创下为国家节约10亿元采购经费的记录。

10多年前，变流器作为风力发电核心部件之一，我国要全部依赖进口，不仅价格高昂，而且进口条件苛刻。此时，马伟明院士提出，“变流器技术在船舶高速发电机上有现成的”，国人可以凭借在舰船电气领域的成熟技术攻克这一难关。

为此，肖飞成了马伟明看重的项目牵头人。在肖飞的带领下，科研团队历时近一年艰难攻关，设计出了2兆瓦级永磁直驱风力发电变流器。为了进行测试，肖飞团队赶到福建漳浦的一个发电厂，在山上搭了一个小窝棚做实验。

测试结果显示，团队研发的变流器技术指标优于国外同类产品，一举打破了该领域被国外长期垄断的局面，国外产品价格应声而降。仅此一项成果，当年即为国家节约采购经费约10亿元人民币。

2016年，马伟明创新团队获得了国家科学技术进步奖团队奖。彼时，肖飞早已成为这个团队中不可或缺的一员。马伟明曾这样评价肖飞：有自主创新的胆量，有另辟蹊径的思路，有向新兴领域进军的勇气。

其实，大大小小的荣誉肖飞已经获得了许多：二等功3次、全国优秀科技工作者、全国“有突出贡献中青年专家”、海军十杰青年……但是，他更愿意把这些归功于自己成长的部队环境。

今天的部队里，年轻化已经成为我军科技工作者的标签。而青年科技人才的快速崛起，预示着我国国防科技巨大的潜力和无限可能。

马伟明院士的一番话代表了军队科技工作者的心声：我心甘情愿做一匹驾辕拉套的马，为了国家利益和国防事业，鞠躬尽瘁，死而后已。

责任编辑：余鹏飞